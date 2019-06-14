Натянуть тетиву: в Сухуме прошли традиционные соревнования по стрельбе из лука

Сария Кварацхелия, Sputnik
Исторический вид
Широкая поляна "Гумаа рашта" под Сухумом. Именно здесь обосновался клуб лучников "Афырхы". Здесь же и проходят третьи соревнования по стрельбе из лука в рамках XV Спартакиады школьников.
Для популяризации этого традиционного вида спорта, уже три года в клубе "Афырхы" проводят соревнования по стрельбе из лука.
Турнир с каждым годом набирает обороты. В 2019 году на нем уже представлены команды со всех районов Абхазии, а также столичная команда. Всего на "Гумаа рашта" съехались 40 лучников.
"Некоторые лучники уже не в первый раз участвуют в наших соревнованиях. Детям этот вид спорта нравится, он воспитывает и развивает их. Мы включили в Спартакиаду стрельбу из лука, как один из традиционных видов спорта. Хотели посмотреть, как ученики отнесутся, будут ли интересоваться. Мы в первый же год увидели, что желающих заниматься много. Они сразу же почувствовали азарт", – за несколько минут до начала соревнований рассказал член клуба "Афырхы", министр образования Абхазии Адгур Какоба.
В клубе "Афырхы" уверены, этот вид спорта близок абхазам. Они издревле использовали лук в качестве оружия. Именно поэтому стрельба из лука получила статус национального вида спорта.
Игра по правилам
-Команды встали в одну шеренгу! – раздает команду член клуба "Афырхы", судья Батал Джапуа.
Команды выстраиваются в ряд. Рефери начинает объяснять правила соревнований.
Спортсмены стреляют на расстоянии 14 метров. Это самая короткая дистанция. Самое главное – вопрос безопасности: необходимо, чтобы на руке была крага (наручи, защищающие предплечье стрелка из лука от удара тетивой - прим. ред.). Также важно "взведенный" лук не направлять в сторону зрителей.
"Пять луков – пять человек от каждой команды. Луки весят 15-16 килограмм. Если вы не попадает в синий круг, то выстрел не засчитывается. Также не засчитывается, если вы попадаете в мишень своего соседа", – объяснил Батал Джапуа.
Сразу после небольшого инструктажа, начинаются соревнования. Первыми стреляют лучники из Гала. Спортсмены быстро экипируются, надевают на руку крагу, натягивают тетиву и стреляют.
Соревнования проходят динамично. Командам, чтобы отстреляться необходимо всего пять-семь минут. После они вместе с рефери записывают результаты.
16-летний Даур Тарба из Сухума стрельбой из лука увлекается уже два года. Уже показывает хорошие результаты. В личном зачете он занял третье место.
"Две стрелы мимо, все остальные попали в мишень. Старался в центр стрелять, две стрелы попали в центр. Остальные в восьмерочку. Ветер, конечно, немного мешает, но в целом нормально. С ветром тоже можно стрелять. Доволен результатом", – рассказал он.
Больше всех удивил лучник из Гудауты Анар Хазарджян, который начал заниматься этим видом спорта всего две недели назад. Но уже по итогам соревнований, он стал лучшим стрелком.
"Отстрелялся нормально. Все стрелы, кроме одной попали в мишень, в основном попадал в восьмерки и девятки. Если честно не сложно было соревноваться, хоть на поляне был небольшой ветер. Сначала выстрелил удачно, потом запомнил и старался туда же стрелять. В целом доволен результатом", – рассказал Хазарджян.
Высокий гость
Соревнования в Ачадаре посетил президент Абхазии Рауль Хаджимба, который поздравил лучников и отметил важность возрождения и включения в программу Спартакиады национального вида спорта.
"Это новые соревнования для нашей страны, которые радует всех. Работа, которую проводят организаторы этих соревнований, достойна уважения. Уверен, и впредь стрельба из лука будет развиваться", – сказал Хаджимба.
По итогам соревнования, первое место заняла команда из Сухума, на втором месте гудаутцы, на третьем команда из Гулрыпша.