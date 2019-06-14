Натянуть тетиву: в Сухуме прошли традиционные соревнования по стрельбе из лука

О том, как завершились соревнования по стрельбе из лука в рамках XV Спартакиады школьников и как в Абхазии развивают этот традиционный вид спорта, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Исторический вид

Широкая поляна "Гумаа рашта" под Сухумом. Именно здесь обосновался клуб лучников "Афырхы". Здесь же и проходят третьи соревнования по стрельбе из лука в рамках XV Спартакиады школьников.

Для популяризации этого традиционного вида спорта, уже три года в клубе "Афырхы" проводят соревнования по стрельбе из лука.

Турнир с каждым годом набирает обороты. В 2019 году на нем уже представлены команды со всех районов Абхазии, а также столичная команда. Всего на "Гумаа рашта" съехались 40 лучников.

"Некоторые лучники уже не в первый раз участвуют в наших соревнованиях. Детям этот вид спорта нравится, он воспитывает и развивает их. Мы включили в Спартакиаду стрельбу из лука, как один из традиционных видов спорта. Хотели посмотреть, как ученики отнесутся, будут ли интересоваться. Мы в первый же год увидели, что желающих заниматься много. Они сразу же почувствовали азарт", – за несколько минут до начала соревнований рассказал член клуба "Афырхы", министр образования Абхазии Адгур Какоба.

В клубе "Афырхы" уверены, этот вид спорта близок абхазам. Они издревле использовали лук в качестве оружия. Именно поэтому стрельба из лука получила статус национального вида спорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Соревнования по стрельбе из лука, которые проходили в рамках XV спартакиады среди школьников

Игра по правилам

-Команды встали в одну шеренгу! – раздает команду член клуба "Афырхы", судья Батал Джапуа.

Команды выстраиваются в ряд. Рефери начинает объяснять правила соревнований.

Спортсмены стреляют на расстоянии 14 метров. Это самая короткая дистанция. Самое главное – вопрос безопасности: необходимо, чтобы на руке была крага (наручи, защищающие предплечье стрелка из лука от удара тетивой - прим. ред.). Также важно "взведенный" лук не направлять в сторону зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Наручи, защищающие предплечье стрелка из лука от удара тетивой

"Пять луков – пять человек от каждой команды. Луки весят 15-16 килограмм. Если вы не попадает в синий круг, то выстрел не засчитывается. Также не засчитывается, если вы попадаете в мишень своего соседа", – объяснил Батал Джапуа.

Сразу после небольшого инструктажа, начинаются соревнования. Первыми стреляют лучники из Гала. Спортсмены быстро экипируются, надевают на руку крагу, натягивают тетиву и стреляют.

Соревнования проходят динамично. Командам, чтобы отстреляться необходимо всего пять-семь минут. После они вместе с рефери записывают результаты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оценка результатов

16-летний Даур Тарба из Сухума стрельбой из лука увлекается уже два года. Уже показывает хорошие результаты. В личном зачете он занял третье место.

"Две стрелы мимо, все остальные попали в мишень. Старался в центр стрелять, две стрелы попали в центр. Остальные в восьмерочку. Ветер, конечно, немного мешает, но в целом нормально. С ветром тоже можно стрелять. Доволен результатом", – рассказал он.

Больше всех удивил лучник из Гудауты Анар Хазарджян, который начал заниматься этим видом спорта всего две недели назад. Но уже по итогам соревнований, он стал лучшим стрелком.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анар Хазарджян

"Отстрелялся нормально. Все стрелы, кроме одной попали в мишень, в основном попадал в восьмерки и девятки. Если честно не сложно было соревноваться, хоть на поляне был небольшой ветер. Сначала выстрелил удачно, потом запомнил и старался туда же стрелять. В целом доволен результатом", – рассказал Хазарджян.

Высокий гость

Соревнования в Ачадаре посетил президент Абхазии Рауль Хаджимба, который поздравил лучников и отметил важность возрождения и включения в программу Спартакиады национального вида спорта.

"Это новые соревнования для нашей страны, которые радует всех. Работа, которую проводят организаторы этих соревнований, достойна уважения. Уверен, и впредь стрельба из лука будет развиваться", – сказал Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Награждение победителей командных соревнований

По итогам соревнования, первое место заняла команда из Сухума, на втором месте гудаутцы, на третьем команда из Гулрыпша.