Инвестиции с душой: как российский бизнесмен вложился в Абхазии и не прогадал

О том, как построить удачный туристический бизнес в Абхазии, с какими сложностями сталкиваются иностранные инвесторы, в чем они сами "виноваты", читайте в репортаже Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

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В самом центре Нового Афона стоит настоящий сказочный замок с башенками – это вилла c необычным "пернатым" названием "Сова". Ее владелец россиянин Владимир Бильдин переехал в Абхазию из Брянска в 2007 году и решил построить в Новом Афоне свое "царство".

Но задолго до виллы в жизни Владимира была работа на "АвтоВАЗе". После окончания Брянского института транспорта молодой специалист устроился мастером, затем стал начальником смены, потом начальником цеха и продвинулся до заместителя начальника одного из заводских управлений.

"Работе я посвятил много времени, а когда настало время выйти на пенсию, я решил заняться бизнесом", - рассказывает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бильдин

В Тольятти Владимир принялся за понятное ему дело – автомобильный бизнес, открыл сеть автосалонов и мастерских, создавал рулевые системы для машин. Частный бизнес процветал, но в 1990-х наступили перемены.

"А потом в Тольятти пришли москвичи и навели там свой порядок", - говорит предприниматель, но не поясняет, какие именно, понятно лишь то, что они не пришлись ему по вкусу.

Впервые в Новый Афон Бильдин с супругой Ольгой приехал в 2003 году, и пара сразу же влюбилась в это место. В том же году семья приобрела дом на побережье, а в 2007 году переехала окончательно.

"Когда мы были у Новоафонского монастыря, я посмотрела на вид вокруг и сказала: "Я хочу жить здесь", - призналась Ольга.

По словам Владимира, привыкать к новым людям и чужой культуре было совсем несложно.

"Понимаете, после всего этого криминала, царившего в Тольятти в 90-е, мне было здесь очень легко. Первое время мы отдыхали, я сделал себе мастерскую, погреб, начал делать домашнее вино, чачу и осваивал местные обычаи", - вспоминает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вид из номера виллы на Новый Афон

Не докопаться

Но долго отдыхать бывший управленец не смог. По соседству Бильдин выкупил еще один участок земли и по совету местных друзей решил вложиться в строительство гостиницы.

"Какие-то накопления у меня были, но финансы "таяли", акции упали, и мы решили вложиться во что-то. Взяли кредит в Тольятти, заложили дом и приступили к строительству в 2014 году", - рассказал он.

Проект реализовал всего за год. По словам Владимира, в Абхазии построить бизнес с нуля оказалось намного проще, чем на родине. Слухи о том, что местные чиновники придираются к иностранным инвесторам доходили до предпринимателя, но на себе Бильдин давления не чувствовал.

"К тому времени у меня уже было очень много друзей в Абхазии. Если возникало какое-то недопонимание, они объясняли, что я свой человек", - добавил он.

Налоговые, санитарные и противопожарные службы ежегодно несколько раз навещают "Сову" с плановыми и неплановыми проверками, особенно часто захаживают в начале летнего сезона. Ольга Бильдина признается, что по началу ревизоры пытались придираться, но ничего существенного не находили.

"Помню, как я нечаянно услышала, что одна из проверяющих сообщала по телефону другой, что до нас никак "не докопаться" и она была права", - сказала она.

По словам инвестора, бывали случаи, мягко говоря, "криминального интереса" к его бизнесу, но все решалось на уровне личных связей.

"Мне повезло, что многие мои друзья ветераны Отечественной войны (Отечественная война народа Абхазии – ред.), их уважают, в этом плане у меня проблем нет. Моя "крыша" – это мои друзья", - признался он.

Более серьезные проблемы возникали при перевозке стройматериалов или техники через границу, признается он.

"Зачастую неправильно оформляют накладные, а когда перевозишь оборудование в нескольких партиях, приходится объяснять, что это не для частного дома, нужно платить НДС – 13%. С этим тоже затруднения, плюс частые очереди на границе, поэтому некоторый товар мы покупаем здесь", - сказал Владимир.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вилла "Сова"

Не в деньгах дело

Бизнесмен считает, что инвесторы, вкладывающиеся в Абхазию, во многом сами совершают ошибки на первоначальном этапе. Нужно просчитать все наперед и быть подготовленным, советует он.

"Я готовил всю документацию по российским требованиям, которые намного выше абхазских. Поэтому на каждый "чих" у меня уже был готовый официальный документ. Я не ждал, когда ко мне придут с проверкой, я приходил сам", - объяснил Владимир.

Но самое важное, по словам Владимира, изучить абхазский менталитет, людей и культуру, прежде чем вкладываться в бизнес.

"Прежде чем открыть свой бизнес, я прожил так или иначе в Абхазии больше десяти лет. Я приехал сюда не инвестировать, а жить. А тот, кто приезжает сюда просто вложить деньги и получить прибыль, у него ничего не получится. Потому что местные люди ждут, что инвесторы подойдут к делу с душой. Абхазы не терпят, чтобы здесь просто так "качали" деньги", - считает он.

Помимо развития гостиничного бизнеса, супруги занимаются благотворительностью. Уже несколько лет Бильдины жертвуют на школы и развитие футбола. Сотрудников для "Совы" набирают из местных жителей. Зарплата по местным меркам приличная, в среднем 25 тысяч рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бармен наливает кофе по-турецки

Нужны гарантии

По словам Бильдина, потенциальных инвесторов в Абхазии пугает отсутствие гарантий.

Самый прибыльный бизнес в Абхазии, по мнению инвестора, туризм. На втором месте сельское хозяйство, в том числе строительство тепличных комплексов.

"Нужно развивать качественный гостиничный бизнес, с инфраструктурой и сервисом, потому что природа здесь прекрасная. Абхазия не сравнится со Средиземноморьем, там уже все давно искусственное", - уверен он.

Риск уйти "в ноль" есть всегда. Последние два-три года в "Сове" выдались не из лучших. Количество туристов резко сократилось и в этом году.

"Едут те, кто уже не раз бывал у нас или приезжают по рекомендации друзей, а новых туристов совсем нет. Людям нужна стабильность", – отметил Бильдин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Постояльцы гостиницы во время обеда

"Мудрая" гостиница

Идея построить в Абхазии что-то необычное, "игрушечное" возникла у пары, когда они путешествовали по Европе. Бильдины посетили много средневековых замков и, когда пришло время заняться дизайном будущей гостиницы, даже не сомневались в выборе стиля.

Ольга признается, что вначале местные жители, да и туристы негативно отнеслись к задумке.

"Но люди все равно спрашивали, зачем столько башенок и что здесь будет. То есть интерес возник, несмотря ни на что", - добавил Владимир.

Ожидаемого эффекта Бильдины добились, проезжая Новый Афон, на их гостиницу сложно не обратить внимание.

"Вы живете здесь и не представляете себе, что такое жизнь в средней полосе России. У вас всегда все ярко – море, зелень, вы к этому привыкли, а у нас такого почти нет. Люди живут шесть-семь месяцев в серости, поэтому мы поставили перед собой задачу сделать праздник для наших гостей", - объяснила Ольга.

Вилла "Сова" в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

Вилла "Сова" в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

Вилла "Сова" в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

Вилла "Сова" в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

Вилла "Сова" в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

Вилла "Сова" в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

Вилла "Сова" в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 7 © Sputnik / Томас Тхайцук Вилла "Сова" в Новом Афоне

В каждом номере своя атмосфера. Здесь есть маленькая Испания, Италия и Франция, стены и мебель расписаны вручную. Но главный атрибут – сова. На вилле она "живет" повсюду – на витражах, у входной двери, на посуде и мебели. И само название "Сова" сложилось из первых букв имен домочадцев – сына Станислава, супруги Ольги и главы семьи Владимира Алексеевича.

"Во-первых, мы очень любим сов. Это очень мудрые птицы", - объяснили Бильдины.

Несмотря на спад турпотока, они планируют и дальше вкладываться в свою гостиницу, тяжелые времена рано или поздно заканчиваются, надо готовиться к лучшим.