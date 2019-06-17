Перекрытия горевшей в мае сухумской школы №2 сделают монолитными

Пожар в сухумской средней школе №2 произошел 2 мая 2019 года и был ликвидирован в течении нескольких часов в тот же день.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Приступили к заливке бетонного перекрытия и кровельным работам на крыше горевшей сухумской средней школе №2, рассказал корреспонденту Sputnik специалист производственно-технического отдела Госкомпании "Апсныргылара" Даут Ладария.

"Мы накрыли временную кровлю, чтобы школу не затопило от дождей, сняли старое перекрытие и сейчас заливаем монолитное железобетонное перекрытие, которое будет прочнее прошлого. Параллельно выполняются кровельные работы, в скором времени приступим к прокладке электрики и к отделочным работам", - отметил Ладария.

По его словам, бетонное перекрытие будет немного тяжелее старого перекрытия, но никак не навредит фундаменту.

Фундамент и все стены школы были усилены во время строительства, что подтверждают чертежи десятилетней давности, которые изучал Ладария.

Восстановление кровли второй школы после пожара, 17 июня 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Восстановление кровли второй школы после пожара, 17 июня 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Восстановление кровли второй школы после пожара, 17 июня 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Восстановление кровли второй школы после пожара, 17 июня 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Восстановление кровли второй школы после пожара, 17 июня 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Восстановление кровли второй школы после пожара, 17 июня 2019

"Временную кровлю мы уберем после того, как подсохнет бетон. Начнем делать кровельные работы - стропильную систему, пароизоляцию, уложим металочерепицу. Кстати, металочерепицу мы долго искали, хотели более прочную и качественную. Ее, гладкий лист и все сопутствующие материалы приобрели в Ростове", - рассказал Ладария.

Он добавил, что с учетом перерасхода материала на ремонт кровли школы уйдет 2600 квадратных метров металочерепицы. Древесину из сосны закупили в России и обработали в три слоя огнеупорной биозащитой. Ладария отметил, что наносить такой защитный слой необходимо каждые пять лет.

Заливкой бетона – в общей сложности около 150 кубов и кровельными работами занимаются двадцать человек. По завершению этой стадии ремонтно-восстановительных работ в школе приступят к замене электропроводов в кабинетах и учебных классах, где это необходимо.