МЧС Абхазии опробовало для экстренных случаев морской путь в Сочи

Режим упрощенного пересечения границы между Абхазией и Россией при возникновении чрезвычайной ситуации предусмотрен межправительственным соглашением от 2011 года.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Спасательный катер МЧС Абхазии совершил пробный морской рейс из Сухума в Сочи впервые за 27 лет, сообщил Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

По словам министра, пробный рейс поможет специалистам подробнее изучить схему пересечения государственной границы морским путем. Катер будет использоваться при чрезвычайных ситуациях, в особенности в случае экстренной транспортировки пострадавших через границу.

"В Сочинском морском порту приняли наш катер, проверили всю необходимую документацию. Мы также изучили все тонкости при пересечении морского пространства, теперь можно с уверенностью сказать, что в случае чрезвычайной ситуации мы сможем оказать экстренную помощь, используя морское сообщение", - объяснил Квициния.

Добраться на спасательном катере из Сухума в Сочи можно будет примерно за три часа.