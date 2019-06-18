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Собак-саперов впервые привлекли к разминированию на учениях в Абхазии

Собаки-саперы впервые участвовали в разминировании на российских учениях в Абхазии

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Около 12 гектаров территории исследовали российские военнослужащие с помощью собак-саперов.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Российские военные в Абхазии впервые привлекли собак для очистки полигонов от взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

© Sputnik / Бадри Есиава
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Уточняется, что военнослужащие искали взрывоопасные предметы с помощью неконтактных взрывных устройств ИНВУ "Коршун"и металлоискателей "ИМПС". Найденные предметы уничтожали на месте.

Работы проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности, отмечается в сообщении.

Всего в рамках подготовки саперы с собаками исследовали около 12 гектаров. Большая часть поисковых работ проходила в горно-лесистой местности.

Как сообщили в пресс-службе, первые минно-розыскные собаки поступили в подразделение соединения в конце прошлого года из 470 центра служебного собаководства Вооруженных Сил России в Московской области.



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