"Недетский" вопрос: чем занять ребенка летом

О том, чем занять ребенка во время летних каникул, какие курсы можно пройти бесплатно, а на что придется потратиться, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Горы зовут

По традиции можно отправить ребенка в летний лагерь. Например, уже второй год Министерство образования организует бесплатный молодежный образовательный лагерь в Ауадхаре. Здесь не только можно освоить горные походы, но и получить знания по истории и экологии, проявить себя на творческих вечерах.

Государственный комитет Абхазии по молодежной политике планирует и в этом году запустить очередной военно-патриотический лагерь. Точные даты его проведения пока не установлены.

© Sputnik Роберт Джопуа Старт пятого военно-полевого патриотического лагеря (ВППЛ) "Молодая Абхазия".

Для тех, кто все же готов потратиться на веселые и познавательные каникулы для своего ребенка есть и платные школы-лагеря. В детском центре "Росток" принимают детей на пятидневку для изучения английского. Три недели дневного пребывания обойдутся в 5000 рублей.

А в двухнедельном арт-лагере "More" предложат творческие мастер-классы, занятия по йоге и фотосессии. Курс обойдется в 4500 рублей.

Ремесла и паруса

Познакомить ребенка с народным ремеслом во время летних каникул готов Сухумский центр детского творчества. Педагоги познакомят с основами создания абхазских национальных инструментов и предметов быта. Здесь же можно заняться изобразительным искусством, рукоделием, лепкой, вокалом, хореографией и даже авиамоделированием. Для самых маленьких центр организовал кружки кукольного театра и квиллинга – поделок из бумаги. Денег не возьмут, как и в Сухумский Доме юношества, где работают языковые курсы абхазского и английского.

Для детей помладше Дом юношества предлагает курсы игротерапии и развивающие игры, а также класс пластических этюдов. Для подростков есть курсы компьютерного программирования, где даже выдадут сертификат об их прохождении.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конкурс детских рисунков "Детство Чика" по произведениям Фазиля Искандера

Будущих яхтсменов можно отдать в сухумскую школу парусного спорта "Амра". Занятия проходят бесплатно, ежедневно, с 9:00 до 12:00, принимаются дети с восьми лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировки в яхт-клубе "Амра"

Курсы экопластики, графики, живописи и вышивки лентами проходят в артстудии "Mukhus". Обучение в студии могут проходить дети с шести лет и выше, в группы принимаются и взрослые. Месяц обучения обойдется в три тысячи рублей, преподаватели предоставляют ученикам весь необходимый материал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ART STUDIO MUKHUS (@artstudio_mukhus) 11 Июн 2019 в 3:59 PDT

Для самых маленьких в Сухуме открыли центр раннего детского развития "Wonderkid". Занятия для детей проходят на абхазском и русском языке. Уроки направлены на развитие мелкой и крупной моторики, математическое и логическое обучение. Ребят повзрослее обучат каллиграфии, ментальной арифметики, можно получить помощь логопеда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wonderkid_apsny (@wonderkid_apsny) 3 Апр 2019 в 9:35 PDT

Языковое разнообразие

Если интересны французский и испанский, то гудаутский языковой центр "Lingva" готов им обучить с нуля, естественно, в программе есть и английский, который преподает носитель языка. В школу принимают с пяти лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LINGVA (@lingva_iazykovaia_shkola) 13 Июн 2019 в 11:27 PDT

Языковая школа "Академия" помимо английского и русского предлагает изучить абхазский, турецкий, испанский и арабский языки. Группы до 9 человек, набирают с пятилетнего возраста. В программе есть и ментальная арифметика. Месяц обучения обойдется от 4 000 до 6 000 рублей.