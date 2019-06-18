Мушмула в роли груши и "бродяги": в Сухуме снимается кино

О том, как проходят съемки фильма по рассказам Искандера "Детство Чика", какие знаковые места Сухума охватил режиссер Аслан Галазов, кому досталась роль Чика, как столичные "бродяги" пробуются в кино, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

-Приготовились к съемке! Камера, мотор! – раздается голос главного оператора.

Уже две недели в Сухуме идут съемки фильма по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Детство Чика". Столица Абхазии неожиданно стала большой съемочной площадкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки на площади у драмтеатра

Команда осетинского режиссера Аслана Галазов планирует охватить все знаковые места искандеровского Мухуса. Съемки уже состоялись на набережной, на знаменитой "Брехаловке", в музучилище. Новая локация – Маяк. Именно в переулках Красномаякской, на приморском пустыре Чик будет выслеживать собаколова, чтобы спасти животных, в том числе и свою Белку.

Роль Чика досталась 14-летнему сухумчанину Давиду Цулукия. Приглашение в кино для школьника стало неожиданностью. Несколько месяцев назад в его класс заглянул режиссер Аслан Галазов. Задавал много вопросов. Но решающим, по мнению Давида, стал вопрос: "Какая девочка в классе самая красивая?" Парни, конечно же, смутились, а вот сообразительный Давид Цулукия нашелся сразу.

"Я сказал, что все девочки у нас красивые. Тогда помощник режиссера улыбнулся. И съемочная группа покинула наш класс. На второй день моему отцу позвонили и сказали, что меня хотели бы попробовать на роль Чика, – рассказывает в перерыве между съемками Давид Цулукия. – Мне кажется, именно из-за того ответа, меня решили взять в фильм. Наверное, именно это им и понравилось".

© Sputnik / Томас Тхайцук Чик- Давид Цулукия

Чик, точнее Давид, согласился моментально. Это же так круто, провести лето на съемочной площадке. Лучшего занятия на каникулы и не придумаешь.

Вскоре он заманил в фильм и своего одноклассника Сандро Габлия, который теперь исполняет роль его кинодруга Оника.

"На роль Оника меня подобрали через Instagram. Просто вот это человек – Сандро тычет пальцем в Давида Цулукия – подсказал съемочной группе нашу страничку в Instagram. Там на меня посмотрели и выбрали. Но мне вообще очень нравится кино, съемочный процесс, интересно в этом участвовать и наблюдать, как делают фильм".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сандро Габлия

Сначала школьники познакомились со сценариями, посмотрели другие фильмы, снятые по произведениям Искандера. Лишь только потом приступили к съемкам.

Несмотря на то, что Давид и Сандро не имеют опыта в кинематографе, они хорошо вжились в свои роли. Второй режиссер Ольга Половинкина считает, что съемочной группе повезло с юными актерами, которые все схватывают на лету и делают так, как нужно.

Сам же Давид успех свой видит в том, что Чик ему близок по духу. Играть особо-то и не надо.

"Мы с Чиком в чем-то схожи. Он непоседа, я тоже не люблю сидеть на месте, постоянно что-то придумываю. Даже, если дома нечего делать, люблю идти в гараж, возиться там, придумывать что-то. Чик любит собирать фрукты, я тоже очень люблю летом собирать яблоки, груши. Еще много чего нас сближает. Мне абсолютно не сложно. Понимаю, что от меня требуется и я стараюсь делать так, как хотят режиссеры", – признается Давид Цулукия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Во время очередного дубля

Дубль два

Начинаются съемки очередной сцены. Чик с веревкой, закинутой через плечо выходит из-за маяка в поисках собаколова. Эпизод с первого раза не удается. Давид не расстраивается, внимательно выслушивает наставления оператора и режиссера.

Вскоре нужный кадр все же получается. Давид направляется к белой собаке, которая с утра увязалась за съемочной группой.

-Это претендент на роль Белки, - улыбается режиссер Аслан Галазов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссер Аслан Галазов

Кинематографисты не стали гнать прочь потенциальную Белку, но и брать в команду "бродячего артиста" не спешат. Слишком большая конкуренция. Белка должна показать свои незаурядные интеллектуальнее способности и хотя бы подать лапу.

Вскоре еще одна "бродяжка" появляется на площадке. Режиссер Аслан Галазов решает на ходу подкорректировать сценарий. Он переснимает дубль с собакой.

-Чик и Оник, вы должны еще раз пробежать между собакой и камерой, – ставит задачу режиссер.

Так сухумские "бродяжки" случайно становятся героями фильма.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумские "бродяжки" случайно становятся героями фильма

Мушмула вместо груши

Съемки фильма по рассказам "Детство Чика" начались 7 июня. Уже, как рассказала второй режиссер Ольга Половинкина, сняли треть фильма.

"Это основные эпизоды на набережной, на «Брехаловке», у драмтеатра, в школе с Акакием Македоновичем и на Маяке – историю с собаколовом. В принципе в скором времени мы переходим к съемкам двора Чика, к эпизоду с грушей. Но в нашем случае будет не груша, а мушмула. В том дворе, который мы нашли растет чудесная мушмула, а груша не растет. Две-трети фильма снимается в Сухуме. Деревенские истории мы снимаем в Очамчырском районе. Там будут эпизоды с тетей Машей, с Сандро, дядей Чика", – рассказала Половинкина.

В фильме до 70 основных актеров. Но, второму режиссеру кажется, что вся Абхазия задействована в рождении новой картины.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки фильма "Детство Чика"

Художник Диана Допуа признается, что «костюмов, наверное, миллион». Они передают дух 40-х годов прошлого века.

"Честно мы так не считали. Около 70 постоянных героев. И очень много массовки, просто сухумчане, просто жители города. Для Чика мы сделали несколько костюмов, пока задействовано только три. Дальше появятся и другие костюмы. Вы знаете, все персонажи яркие, и костюмы передают это. Ну Чик, конечно, в центре. Часть костюмов мы привезли из Мосфильма, что-то нам любезно предоставили РУСДРАМ и Абхазский театр, что-то мы сами пошили. Так все и собралось. Но костюмы органично сочетаются с общей атмосферой фильма", – добавила она.