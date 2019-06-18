Мушмула в роли груши и "бродяги": в Сухуме снимается кино

Сария Кварацхелия, Sputnik
-Приготовились к съемке! Камера, мотор! – раздается голос главного оператора.
Уже две недели в Сухуме идут съемки фильма по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Детство Чика". Столица Абхазии неожиданно стала большой съемочной площадкой.
Команда осетинского режиссера Аслана Галазов планирует охватить все знаковые места искандеровского Мухуса. Съемки уже состоялись на набережной, на знаменитой "Брехаловке", в музучилище. Новая локация – Маяк. Именно в переулках Красномаякской, на приморском пустыре Чик будет выслеживать собаколова, чтобы спасти животных, в том числе и свою Белку.
Роль Чика досталась 14-летнему сухумчанину Давиду Цулукия. Приглашение в кино для школьника стало неожиданностью. Несколько месяцев назад в его класс заглянул режиссер Аслан Галазов. Задавал много вопросов. Но решающим, по мнению Давида, стал вопрос: "Какая девочка в классе самая красивая?" Парни, конечно же, смутились, а вот сообразительный Давид Цулукия нашелся сразу.
"Я сказал, что все девочки у нас красивые. Тогда помощник режиссера улыбнулся. И съемочная группа покинула наш класс. На второй день моему отцу позвонили и сказали, что меня хотели бы попробовать на роль Чика, – рассказывает в перерыве между съемками Давид Цулукия. – Мне кажется, именно из-за того ответа, меня решили взять в фильм. Наверное, именно это им и понравилось".
Чик, точнее Давид, согласился моментально. Это же так круто, провести лето на съемочной площадке. Лучшего занятия на каникулы и не придумаешь.
Вскоре он заманил в фильм и своего одноклассника Сандро Габлия, который теперь исполняет роль его кинодруга Оника.
"На роль Оника меня подобрали через Instagram. Просто вот это человек – Сандро тычет пальцем в Давида Цулукия – подсказал съемочной группе нашу страничку в Instagram. Там на меня посмотрели и выбрали. Но мне вообще очень нравится кино, съемочный процесс, интересно в этом участвовать и наблюдать, как делают фильм".
Сначала школьники познакомились со сценариями, посмотрели другие фильмы, снятые по произведениям Искандера. Лишь только потом приступили к съемкам.
Несмотря на то, что Давид и Сандро не имеют опыта в кинематографе, они хорошо вжились в свои роли. Второй режиссер Ольга Половинкина считает, что съемочной группе повезло с юными актерами, которые все схватывают на лету и делают так, как нужно.
Сам же Давид успех свой видит в том, что Чик ему близок по духу. Играть особо-то и не надо.
"Мы с Чиком в чем-то схожи. Он непоседа, я тоже не люблю сидеть на месте, постоянно что-то придумываю. Даже, если дома нечего делать, люблю идти в гараж, возиться там, придумывать что-то. Чик любит собирать фрукты, я тоже очень люблю летом собирать яблоки, груши. Еще много чего нас сближает. Мне абсолютно не сложно. Понимаю, что от меня требуется и я стараюсь делать так, как хотят режиссеры", – признается Давид Цулукия.
Дубль два
Начинаются съемки очередной сцены. Чик с веревкой, закинутой через плечо выходит из-за маяка в поисках собаколова. Эпизод с первого раза не удается. Давид не расстраивается, внимательно выслушивает наставления оператора и режиссера.
Вскоре нужный кадр все же получается. Давид направляется к белой собаке, которая с утра увязалась за съемочной группой.
-Это претендент на роль Белки, - улыбается режиссер Аслан Галазов.
Кинематографисты не стали гнать прочь потенциальную Белку, но и брать в команду "бродячего артиста" не спешат. Слишком большая конкуренция. Белка должна показать свои незаурядные интеллектуальнее способности и хотя бы подать лапу.
Вскоре еще одна "бродяжка" появляется на площадке. Режиссер Аслан Галазов решает на ходу подкорректировать сценарий. Он переснимает дубль с собакой.
-Чик и Оник, вы должны еще раз пробежать между собакой и камерой, – ставит задачу режиссер.
Так сухумские "бродяжки" случайно становятся героями фильма.
Мушмула вместо груши
Съемки фильма по рассказам "Детство Чика" начались 7 июня. Уже, как рассказала второй режиссер Ольга Половинкина, сняли треть фильма.
"Это основные эпизоды на набережной, на «Брехаловке», у драмтеатра, в школе с Акакием Македоновичем и на Маяке – историю с собаколовом. В принципе в скором времени мы переходим к съемкам двора Чика, к эпизоду с грушей. Но в нашем случае будет не груша, а мушмула. В том дворе, который мы нашли растет чудесная мушмула, а груша не растет. Две-трети фильма снимается в Сухуме. Деревенские истории мы снимаем в Очамчырском районе. Там будут эпизоды с тетей Машей, с Сандро, дядей Чика", – рассказала Половинкина.
В фильме до 70 основных актеров. Но, второму режиссеру кажется, что вся Абхазия задействована в рождении новой картины.
Художник Диана Допуа признается, что «костюмов, наверное, миллион». Они передают дух 40-х годов прошлого века.
"Честно мы так не считали. Около 70 постоянных героев. И очень много массовки, просто сухумчане, просто жители города. Для Чика мы сделали несколько костюмов, пока задействовано только три. Дальше появятся и другие костюмы. Вы знаете, все персонажи яркие, и костюмы передают это. Ну Чик, конечно, в центре. Часть костюмов мы привезли из Мосфильма, что-то нам любезно предоставили РУСДРАМ и Абхазский театр, что-то мы сами пошили. Так все и собралось. Но костюмы органично сочетаются с общей атмосферой фильма", – добавила она.