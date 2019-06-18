Новые автобусы и старые маршруты: пополнились районные автопарки Абхазии

О том, как прошла передача новых автобусов в Сухуме, насколько это решит проблему общественного транспорта в республике, и что говорят сами водители о поступившей технике, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Стройный ряд

Уже накануне вечером на столичной площади Свободы были выстроены в ряд два десятка новеньких автобусов, поступившие из России. Заказали их в Татарстане для районов Абхазии и Сухума. Торжественную передачу назначили на утро вторника.

Пришедшие заранее журналисты хотели попасть внутрь автобусов, чтобы первыми оценить их удобство, но до официальной церемонии их двери были закрыты. Водители, которые соскучились по новой технике с интересом разглядывали "товар".

Глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия напомнила, что автобусный парк ее района не обновлялся с 1993 года.

"В городе Ткуарчал автобус ходит уже около десяти лет, есть транспорт который курсирует между селами района, они в более лучшем состоянии, а автобусы которые ездят между городами уже пришли в негодность. Поэтому мы планируем пустить новые три автобуса, которые получили по маршрутам Ткуарча-Сухум, Ткуарчал-Псоу", - строила планы она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новые автобусы, переданные районам Абхазии, 18 июня 2019

Водители не скрывали своей радости от того, что им разрешили завести автобусы и сделать пробный круг по площади, теперь им предстоит расстаться с древними венгерскими "Икарусами" и советскими "ПАЗиками".

"Я хочу сказать большое спасибо всем кто организовал доставку этих автобусов к нам. Машина очень мягкая, легка в управлении, ездить за рулем такого автобуса большое удовольствие", - сказал водитель с сорокапятилетним стажем Николай Аршба.

Премьер-министр республики Валерий Бганба сообщил, как распределят машины.

"Поступило 20 автобусов, из которых по пять передано в Гагрский и Гудаутский районы, пять в Сухум, три в Ткуарчал и один автобус в Очамчыру и один в Абхазский государственный университет", - перечислил он.

По словам премьера, это не последняя "обновка", будет и еще партия общественного транспорта, в частности, Сухум получит тринадцать новых машин.

"Кроме того, в начале июля мы получим 15 школьных и 14 сельских автобусов. Для сельской местности поступят более проходимые автобусы. То есть в июле мы эту программу завершаем, начинали мы ее в декабре. По программе на приобретение автобусов было направлено 162 миллиона рублей по Инвестиционной программы", - уточнил Бганба.

Присутствующий на церемонии президент Абхазии Рауль Хаджимба уверен, что новая техника станет подспорьем и в развитии туризма.

"Имевшийся автобусный парк в значительной степени постарел, необходимо было его обновить. Автобусы нужны, нужно перевозить наших людей, туристов. Мы туристическая страна, и это приобретение принесет пользу и этой сфере", - сказал глава государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новые автобусы, переданные районам Абхазии, 18 июня 2019

Комфорт обеспечен

Начальник Государственного управления по транспорту Робестан Габлия отметил, что новые автобусы отличаются комфортом, и гарантия у них два года.

"Необходимость приобретения транспорта существовала давно. У нас курортная страна, летом много туристов, поэтому такие автобусы были нужны. Автобусы дизельные, это будет позволять экономить топливо, конечно мы будем эксплуатировать и старый транспорт, который пригоден для этого, но обновление парка было необходимо", - подчеркнул он.

Как не странно, но самым "обездоленным" в плане транспорта был Новый Афон, на этот раз городу достался новенький автобус.

"У нас не было ни школьного, ни городского автобуса. Нам дали один автобус, который будет курсировать в село Псырцха и до сероводородного источника в селе Приморское и плюс по городу, спасибо всем, кто это организовал", - не скрывал эмоций глава Нового Афона Феликс Даутия.

По его словам, городу передадут еще один автобус, который будет обслуживать школьников и учителей.