Сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз вина из Абхазии в Россию

Беспошлинно ввозить в Россию разрешается до трех литров вина, с уплатой пошлины от трех до пяти литров, но не более.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз из Абхазии в Россию сокрытой алкогольной продукции, тайник с алкоголем был обнаружен в нише для запасного колеса автомобиля марки ВАЗ 21099, сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Водитель, житель Краснодара, пытался таким образом вывезти из Абхазии 22 бутылки вина с абхазскими акцизными марками. Общий объем вина составил 16,5 литров.

Задержанный заявил, что вез вино "для личных потребностей". По словам мужчины, он знал о нормах ввоза алкогольной продукции в Россию, поэтому спрятал бутылки в тайнике багажника.

На товары и автомобиль наложен арест, образцы алкогольной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены два дела об административных правонарушениях.

В пресс-службе пояснили, что беспошлинно можно ввозить в Россию три литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. С уплатой пошлины в размере десяти евро за литр - от трех до пяти литров, но не более пяти.