Можно, но осторожно: что надо знать о морском купании в Абхазии

О том, стоит ли остерегаться купания в море в связи с тем, что в Сухуме вышли из строя очистные сооружения, и какое санитарное положение на море в других местах республики, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Можно ли купаться

В мае этого года в Сухуме вышел из строя насос, который качает сточные воды на очистные сооружения в селе Нижняя Эшера, поэтому теперь периодически производится аварийный сброс канализационных стоков в море.

"Насколько мне известно, запчасти и новый насос уже оплачены, и весь вопрос в том, когда они будут доставлены в Сухум. Как только они поступят, сразу будет произведен монтаж нового насоса либо починка старого, и сброс будет ликвидирован в кротчайшие сроки", - сообщила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

Анализы морской воды производятся еженедельно, и согласно их результатам, оно находится в пределах нормы, утверждает она.

"Завтра мы отберем новые пробы воды, и к пятнице или понедельнику мы будем знать новые показатели морской воды в Сухумской бухте", - сказала санврач.

По ее словам, многолетние пробы морской воды показывают, что лучшие среднегодовые показатели у побережья в районе Маяка от улицы Морской до устья Гумисты.

"Там предпочтительнее всего купаться, поскольку вода там даже в августе, когда ухудшаются показатели по Сухумской бухте, хорошая. Эта часть побережья у нас дает стандартные показатели", - подчеркнула она.

Трубы, через которые происходит аварийный сброс стоков, по словам Беляевой, находятся в 150 метрах от берега и особой опасности это в настоящее время не представляет.

" Пока вода не прогрелась от 25 и выше градусов, возможности самоочистки воды срабатывают. Ежегодно у нас ухудшаются показатели начиная со второй половины июля, когда вода совсем теплая", - сказала Алла Беляева.

При этом она заметила, что пить морскую воду нельзя никакую.

"Если аккуратно купаться, то никаких угроз для здоровья не существует, но после моря нужно принимать душ, потому, что долгое нахождение соли на коже неблагоприятно воздействует на кожу. Мы отслеживаем инфекционную больницу, и пока нагрузки нет", - рассказала главный санитарный врач Сухума.

Какая вода в районах

Главный санитарный врач Гагрского района Геннадий Званбая сообщил, что в районе периодически производят забор морской воды на исследования, и их результаты показывают, что все в пределах нормы.

"У нас морская вода чистая и купаться в ней можно, это касается Гагры, Пицунды, Цандрыпша. У нас нет очистных сооружений, очистка производится механическим путем на Бзыби, сбрасывание канализационных стоков происходит в море, на расстоянии трехсот метров", - отметил он.

Главный санитарный врач Очамчырского района Джон Чагава рассказал, что объем канализационных сбросов в море незначительный.

"Мы один раз проводили проверку воды, все показатели находятся в пределах установленных нормативов, никаких опасений при купании в море не должно быть. В местах сбросов канализации установлены знаки, где есть информация о том, что там нельзя купаться", - сказал специалист.

Схожая ситуация и в Гудаутском районе, глава санитарно-эпидемиологической службы района Инга Чанба заверила, что показатели неплохие.

"Сейчас у нас море холодное, и показатели неплохие, потому, что когда холодно вирусы не размножаются. В местах впадения рек в море мы делаем указатели, что в этой зоне нельзя купаться, потому, что канализация идет в реки. Канализации есть в крупных объектах, а городская сеть в ужасном положении", - подчеркнула она.

До Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в Гудауте действовали очистные сооружения, позже они были разрушены.