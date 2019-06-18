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Абхазские каратисты заняли первое командное место на первенстве в Домбае

© Foto / предоставлено Виталием Читанава
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (308)
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Открытое Первенство Северо-Кавказского Федерального округа по шинкекусинкай прошло в поселке Домбай Карачаево-Черкесской республики с 15 по 17 июня.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Сборная Абхазии по каратэ кекусинкай заняла семь первых и четыре вторых места в первенстве Северо-Кавказского Федерального округа по шинкекусинкай в Домбае, рассказал Sputnik президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава.

© Foto / Дэмис Адлейба
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В копилке абхазской сборной также шесть "бронз". Всего спортсмены из Абхазии  получили 35 призовых баллов  и заняли первое командное место, обойдя соперников из Кабардино-Балкарии на два балла.

По словам Читанава, сборная Абхазии показала высокий уровень подготовки. Среди спортсменов были и ребята, которые впервые проявили себя на выездных соревнованиях.

"Наши спортсмены проявили себя отлично. Ребята умеют быстро и правильно реагировать в экстренных ситуациях. Среди новичков, которые впервые выехали за пределы Абхазии, были и те, кому удалось занять первое и второе место. Настроение у ребят хорошее, они уверенно приехали и победили", - добавил он.

  • Открытое Первенство Северо-Кавказского Федерального округа по шинкекусинкай прошло в поселке Домбай Карачаево-Черкесской республики
    © Foto / предоставлено Виталием Читанава
  • Открытое Первенство Северо-Кавказского Федерального округа по шинкекусинкай прошло в поселке Домбай Карачаево-Черкесской республики
    © Foto / предоставлено Виталием Читанава
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© Foto / предоставлено Виталием Читанава
Открытое Первенство Северо-Кавказского Федерального округа по шинкекусинкай прошло в поселке Домбай Карачаево-Черкесской республики

Первенство Северо-Кавказского Федерального округа по шинкекусинкай прошло в Карачаево-Черкесской республике с 15 по 17 июня. В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из Краснодарского края, Северной Осетии, Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Сборную Абхазии представили 27 каратистов из Сухума, Гулрыпша и Очамчыры.

Темы:
Спортивная Абхазия (308)


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