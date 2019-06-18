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Дорожный знак

Коварный знак: как попасть в Пицунду и не нарваться на штраф

CC0
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (106)
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Артем из Новошахтинска спрашивает: "Приехали в Абхазию на своей машине из России, но в Пицунде на въезде увидели на развилке знак "кирпич" (въезд запрещен - ред.), а к какой дороге он относится, непонятно. В итоге свернули не туда и получили штраф от ГАИ. Скажите, пожалуйста, этот дорожный знак правильно там установлен?"

Бадри Есиава, Sputnik: Как рассказал старший государственный инспектор по безопасности движения ГАИ МВД Абхазии Татаркан Ампар, дорожный знак "Въезд запрещен", установленный на развилке перед Пицундой установлен правильно – при въезде надо держаться правой части.  

"Этот дорожный знак "въезд запрещен" стоит на положенном ему месте, согласно правилам дорожного движения и дорожной автомобильной карты, он соответствует государственным стандартам. Въезд в Пицунду по правой стороне, а выезд – по левой", - объяснил Ампар.

Он добавил, что не видит необходимость в перемещение этого дорожного знака и посоветовал водителям быть внимательнее во время движения.

Схема проезда
Схема проезда

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них.

Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Темы:
Ok, Sputnik! (106)


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