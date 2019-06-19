Что нового в Новом Афоне: президент Абхазии проверил стройки в курортном городе

О том, как прошла инспекционная поездка президента на строящиеся объекты Нового Афона, какие замечания сделал глава государства строителям, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Детская сотня

Первым объектом стал детский сад в Новом Афоне. Здание стоит в очень живописном месте, на возвышенности, откуда открывается шикарный вид на море. Пока сюда можно добраться только по дороге, которая ведет к госдаче, но планируется прокладка собственного подъезда к новому детсаду.

Строится садик по Инвестиционной программе за счет российских средств, сметная стоимость 139 миллионов рублей.

"Из этой суммы мы освоили 86% средств, и уже идем к завершению строительства", - отчитался начальник строительства Лев Шамба.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Президент Абхазии проверил стройки в Новом Афоне

После ввода в эксплуатацию двухэтажного здания, дошкольное учреждение сможет принять сотню детей. Шамба сообщил, что окна и двери уже заказаны, и в конце сентября объект будет сдан.

"Все зависит от оборудования, которое уже оплачено. Здесь все предусмотрено, начиная с концертного зала. Будет отличный пищеблок, даже подача пищи с первого на второй этаж механизирована", - рассказал о некоторых особенностях начальник строительства.

Возведение здания началось полтора года назад, участок доставил хлопот, оказался оползневым, но строители его укрепили.

Начальник Управления капитального строительства Абхазии Игорь Миквабия рассказал президенту, что детский сад в Новом Афоне по проекту такой же, как и здание, которое строится в Очамчыре.

"Сейчас остаются неосвоенными средства на мебель и инвентарь, заплатили аванс, ждем поставку в течение 35 дней и, надеюсь, в конце сентября запустим здание в эксплуатацию", - сказал глава УКС.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Президент Абхазии проверил стройки в Новом Афоне

Несмотря на то, что темой поездки был Новый Афон, Рауль Хаджимба поинтересовался судьбой реконструкции гагрской школы. Миквабия дал пояснения, 1 сентября новоселья не будет.

"Там есть проблема из-за того, что поставщик привез не те материалы для фасадной отделки. Поэтому пришлось заказать по новой. Не уверен, что первого сентября откроем школу, но в течение сентября мы это сделаем", - заверил он.

Хаджимба на это коротко ответил: "А я уверен". Это надо было понимать так, что новый учебный год в школе начнется вовремя. Глава УКС пообещал, что строители приложат все усилия для выполнения поручений президента.

Глава государства при обходе помещений указал на неровность уложенной плитки, рабочие обязались все исправить.

Дворец и пещера

Дворец молодежи в Новом Афоне строится уже из собственных средств республики. Раньше здесь был кинотеатр, но 15 лет в нем нечего было показывать, ввел в курс дела глава Нового Афона.

"Строительство близится к завершению, после чего у нас будет еще один очаг культуры. Здесь идет возведение пристройки, в которой будут расположены гримерные, а на втором этаже библиотека", - перечислил Феликс Даутия.

Хаджимба подтвердил, что здание было в удручающем состоянии.

"Мы решили попытаться привести его в порядок своими собственными средствами. В городе много молодежи, много людей, которые хотят жить активной культурной жизнью. И мы нацелены на то, чтобы осуществить это. Сейчас молодежи негде собираться и проводить творческие мероприятия", - пояснил президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии проверил стройки в Новом Афоне

Заместитель директора подрядной компании Джамбул Нармания сообщил, что им пришлось работать с полуразрушенным зданием.

"В ходе работ возникла необходимость большой пристройки, для того, чтобы здесь размещалась библиотека, санузлы, раздевалка. Около 75% работ уже проведено - свет, вода и канализация уже есть", - отметил он.

В Новоафонской пещере полтора года назад начали работы по реконструкции основного здания.

"Новоафонскую пещеру посещает очень много туристов, и держать их в вестибюле было уже невозможно. К тому же, использовать терминал, который установлен по распоряжению президента было сложно. Здесь у нас установлены лавочки, кто-то хочет посетить туалетные комнаты, которые у нас предусмотрены", - доложил директор Новоафонской пещеры Мирон Чалмаз.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Президент Абхазии проверил стройки в Новом Афоне

На работы отведено 64 миллиона рублей, сообщил директор.

Первый заместитель директора Новоафонской пещеры Беслан Пандария уточнил, что предусмотрен и пандус, для удобства передвижения людей с ограниченными физическим возможностями.