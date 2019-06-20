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"Дом Москвы" подарил учебное оборудование сухумской школе №14

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Комплекты лабораторного комплекса и компьютеры были приобретены в рамках программы правительства Москвы по поддержке общеобразовательных организаций с обучением на русском языке за рубежом.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" подарил средней школе №14 имени Чехова комплекты мобильного лабораторного комплекса и компьютерное оборудование. Об этом Sputnik сообщила директор учебного заведения Рита Бения.

Акция стала продолжением проекта, начавшегося в Абхазии 2017 году, по оснащению школ лабораторным оборудованием для изучения естественных дисциплин (физики, химии, биологии).

"Мы получили полный комплект для мини-лаборатории. В 2017 году "Дом Москвы" подарил нам лабораторный комплекс, но он был укомплектован не в полном объеме, и вот сейчас, мы получили полную комплектацию. Раньше мы имели оборудование для учителя, он мог проводить опыты. Ждем приезда специалиста из Москвы, который будет настраивать оборудование, а уже в сентябре учащиеся смогут использовать лабораторию", - подчеркнула Бения.

Также, "Дом Москвы" подарил 13 ноутбуков, сообщила директор средней школы Сухума.

"В кабинете химии у нас есть интерактивная доска, которую подарило нам Управление образования Сухума. После установления программы появится возможность работать с использованием интерактивной доски", - сказала она.

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В некоторых классах школы ведется углубленное изучение химии и биологии, в 10-11-х классах уже профильное обучение.

"В прошлом году у нас был профильный выпуск, шестым экзаменом они сдавали химию, и часть детей поступили в медицинские вузы. Полученное оборудование будет способствовать тому, чтобы уровень и качество знаний повысились. Дети уже будут не только теоретически изучать какие-то явления, они на практике будут познавать", - заметила директор школы.

Рита Бения выразила благодарность "Дому Москвы" за оказанную помощь.

Переданное оборудование в сочетании с компьютерной и презентационной техникой, предназначены для проведения демонстрационных экспериментов и лабораторных работ по химии и биологии в соответствии с основной образовательной программой.

"Дом Москвы" подарил оборудование сухумской школе>>

Полнофункциональный лабораторный комплекс состоит из универсальной мобильной базы для транспортировки и хранения оборудования, наборов учебно-лабораторного оборудования для демонстрации опытов и экспериментов (посуда, горелки, цифровые датчики, микроскоп и др.), программно-методического сопровождения по основным темам представленных дисциплин.

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