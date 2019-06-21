Накачал табаком: сочинец пытался в колесах ввезти из Абхазии партию сигарет

Около 400 блоков сигарет пытался перевезти через российско-абхазскую границу житель Сочи.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз из Абхазии в Россию партии табачной продукции в четверг 20 июня, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.



Водитель "УАЗ 3151-01", житель Сочи, спрятал 396 блоков сигарет в шины автомобиля. Он пояснил, что собирался продать сигареты в России.

© Foto / Сочинская таможня Контрабанда сигарет

На табачную продукцию и автомобиль наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены два дела об административных правонарушениях.

© Foto / Сочинская таможня Контрабанда сигарет

С начала 2019 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза сочинскими таможенниками изъято более четырех тысяч блоков сигарет. За аналогичный период прошлого года более двухсот блоков сигарет.