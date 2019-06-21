Митинг в честь двадцатипятилетия ввода миротворцев в Абхазию прошел в Сухуме

21 июня 1994 года в Абхазию были введены миротворческие части СНГ, сформированные на базе вооруженных сил России.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Митинг и торжественный марш, посвященный 25-летию начала миротворческой миссии в Абхазии состоялся у памятника миротворцам в Сухуме 21 июня.

В мероприятии, посвященном началу миротворческой миссии в Абхазии, приняли участие ветераны миротворцы, военнослужащие Минобороны Абхазии и российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), руководство республики во главе с президентом Раулем Хаджимба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

"Мы хорошо помним, какую роль в продвижении вопроса ввода миротворческих сил сыграл первый президент Абхазии, выдающийся политический деятель Владислав Ардзинба, проявивший в этом вопросе несгибаемую волю и последовательность. Главное бремя ответственности по выполнению этой миссии легло на плечи российского военного контингента. Российские миротворцы приняли действенные оперативные меры по предотвращению возобновления военных действий", - сказал советник президента Абхазии Владимир Зантария.

Заместитель министра обороны Абхазии, генерал-майор Нодар Авидзба отметил роль миротворческих сил в создании стабильной обстановки в республике.

"Роль миротворческих сил России была огромной в сохранении мира и безопасности, они, по сути, были камнем преткновения для Грузии в осуществлении планов покорения Абхазии. Российские миротворцы всегда были беспристрастными и объективными, они успешно справлялись с поставленными задачами", - подчеркнул он.

За время миротворческой миссии в Абхазии погибло 117 миротворцев, выполняя задачи по обеспечению мира.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что трудно переоценить значение миротворческой операции.

"Именно с помощью миротворцев Абхазия которая только отходила от войны, начала вставать на мирные рельсы. Миротворцы первыми занялись разминированием и восстановлением мостов и переправ, помогали мирным жителям. Многие бойцы отдали свои жизни ради безопасности в регионе, память о них будет жить вечно", - сказал посол.

© Sputnik / Томас Тхайцук Митинг и торжественный марш, посвященный 25-летию начала миротворческой миссии в Абхазии

Магомед Мерзаев служил в рядах миротворческих сил с 2004 по 2008 годы.

"Когда мы приехали, в Галском районе было жутко, так как была разруха и ситуация была очень нестабильной. Служба проходила очень организована, мы выполняли миротворческие задачи по поддержанию мира в зоне конфликта. После окончания миротворческой миссии по переводу я приехал снова в республику и служу в Седьмой российской военной базе", - отметил военнослужащий.

В завершении митинга ветеранам миротворцам вручили памятные медали "Участнику миротворческой операции" за успешное выполнение задач миротворческой операции и 25-летия начала миротворческой операции. После, состоялся торжественный марш военнослужащих.

14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы СНГ, но фактически это был российский воинский контингент.

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации. Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года.