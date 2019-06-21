Кит под мостом: доисторическая находка в Тхине

О том, как в селе Тхина 16-летний Щаруан Шинкуба нашел останки кита-цетотерия, каким образом кости оказались возле орешника местных жителей, какую ценность представляет находка, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Село Тхина – высокогорное абхазское село, в шестидесяти километрах от моря. Именно здесь, возле небольшого орешника, под самодельным мостом 16-летний Щаруан Шинкуба нашел семь окаменелых позвонков. Как выяснилось позже – ими оказались останки древнего кита-цетотерия.

-Артефакты были найдены рядом с этим "хитрым" мостом, – указывает пальцем на рыхлую, недавно вскопанную землю Беслан Шинкуба, отец Щаруана.

Замминистра культуры Батал Кобахия и музейный работник Таисия Алания направляются прямо к месту находки. Таисия голыми руками изучает почву.

-Здесь и будем копать, готовьте лопаты - решают они.

Тхинский юный Индиана Джонс знакомит археологов со своими «сокровищами».

Из желтого пакета он достает позвонки и раскладывает в ряд. Примерно в такой последовательности он и нашел их.

"Сокровища"

"После работ в орешнике я возвращался домой. Возле моста увидел красивый камень. Он торчал из земли. Остановился, подобрал. Рассмотрел хорошо и понял, что это позвонок и что он древний. Я стал копать лопатой на этом месте и нашел еще шесть таких позвонков. Три штуки лежали друг за другом. Остальные в разных местах", – рассказывает Щаруан Шинкуба.

Сначала он подумал, что это кости зубра, бизона или же пещерного медведя. Но изучив внимательнее находку он выдвинул более смелую гипотезу - чтобы кость стала камнем нужно миллионы лет. Юноша предположил, что это скорее всего был динозавр или мамонт.

Щаруан показал окаменелости отцу и Беслан Шинкуба отнес один из позвонков в Абхазский госмузей. Там ему подтвердили, что это позвонки кита.

"Я был очень удивлен, – признался Щаруан. – потому что от этого места до моря минимум километров 60-70. Но оказывается, этому есть объяснение".

© Sputnik / Томас Тхайцук Щаруан Шинкуба

До образования Кавказских гор, на территории Абхазии располагалось Сарматское море. В этих водах и жил кит-цетотерии.

На глубине древнего моря шли вулканические процессы, зарождались Кавказские горы.

"Наши горы в виде небольших островков изредка появлялись на поверхности этого океана. И вот уже в альпийскую складчатость Кавказские горы сформировались в таком виде, в каком мы их знаем. Это было много миллионов лет назад. Мы сравнивали останки с теми, что у нас в музее. Это, конечно, кит-цетотерии. Сегодняшняя находка – еще одно доказательство того, что здесь когда-то было Сарматское море", – объяснила Таисия Алания.

В Абхазии очень часто находят ценные артефакты. Можно сказать, история находится у нас под ногами, но, увы, не все докладывают археологам о своих находках.

"Достаточно редко от местных жителей поступают сообщения о том, что какие-то артефакты были обнаружены, – рассказал о проблеме Батал Кобахия. – Ранее я говорил о серебряной Хашупсинской патере XI века, которая находится в Эрмитаже. Мы провели расследование, как она туда попала. Выяснилось, что коллекционер, который продал патеру, на тот момент уже умер".

В поисках крупной рыбы

Останки цетотерия в Абхазии находят не впервые. Ранее в селах Хуап и Куланырхуа археологи раскопали целый могильник китов. Цельного скелета еще не было обнаружено, но ученые не теряют надежду.

-Ничего, сейчас начнем раскопки, может нам повезет, – не отчаивается Таисия Алания, - у кого тут легкая рука? Кто начнет копать?

Первым за дело берется Щаруан Шинкуба. Он ловко берет лопату и начинает копать. Раскопки – дело тонкое. Здесь нельзя торопиться. Землю нужно снимать тонкими слоями, чтобы не дай бог не задеть какой-нибудь артефакт.

Вскоре лопата ударяется во что-то твердое. Глаза у археологов блестят в предвкушении крупной "рыбы", но радуются слишком рано. Добычей оказался всего лишь небольшой рог и то совсем недревний. Ценности не представляет, но можно оставить на память или сделать абхазский "бокал" для вина.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Раскопки

Копатели очень скоро вырыли целый ров - следов древнего кита нет.

"Я так надеялась на то, что мы весь скелет найдем в нетронутом виде. Это было бы крайне интересно, так как это редкое явление. Но увы. Здесь, как рассказал местный житель Беслан Шинкуба, работал экскаватор, большие пласты земли были затронуты. Первичность уже была нарушена, – расстраивается Таисия Алания. – Но если мы найдем какие-то другие части скелета, то это будет замечательно".

И вскоре труды вновь вознаграждаются - из земли поднимают какой-то черный кусочек.

"Это же еще одна костяшка! – ликует Таисия Алания. – Перемоем кости, а там будет лучше видно! Но думаю, это стопроцентно хрящ".

© Sputnik / Томас Тхайцук Останки кита-цетотерия

Еще час раскопок и на небольшой глубине обнаружено еще с десяток мелких останков кита.

"Мы поработаем со скелетом. Затем мы его включим в нашу палеонтологическую коллекцию. И может быть, мы сможем из всех фрагментов полностью собрать скелет кита. Возможно, эти позвонки как раз недостающие части скелета", – делится планами Таисия Алания.