Сдержать войну: какую роль сыграли российские миротворцы в Абхазии

О том, как удалось российским миротворческим силам не допустить широкомасштабной войны в Абхазии, как они помешали реваншистским идеям грузинской стороны, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

После войны

Несмотря на то, что Отечественная война народа Абхазии формально закончилась 30 сентября 1993 года, на деле, до мира было еще далеко. Грузинские бандформирования устраивали диверсионные вылазки в восточной части республики, было много человеческих жертв.

"В принципе никто не ожидал, что после войны грузинские диверсионные группы будут проводить террористические акты в Абхазии. Мы думали, что война закончилась, мы ее выиграли и разойдемся по домам, но командующий восточной группой войск Мираб Кишмария сказал, что война только начинается", - вспоминает бывший заместитель главы администрации Галского района Вячеслав Вардания.

Он участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона. После войны по поручению Мираба Кишмария распределял силы и средства на границе по Ингуру.

"Где-то неделю спустя начались вылазки (диверсионных групп со стороны Грузии – ред.), и они не прекращались, каждую неделю мы теряли в террористических актах по два или три человека. Потом было подписано Соглашение о вводе миротворческих сил (14 мая 1994 года – ред.), после чего на некоторое время теракты прекратились, это длилось около полутора-двух месяцев", - вспоминает он.

Самое опасное, что разрозненные банды стали координировать свои действия и выступать организованно.

"Впоследствии, эти группы получили общее командование, более энергичным и жестоким оказался Дато Шенгелия, поэтому, и он все эти группы взял под контроль. Диверсантами командовали военные спецслужбы Грузии", - подчеркнул Вардания.

© Sputnik / Илья Питалев Российские миротворцы

Миротворцы

После ввода миротворческих сил, теракты в Галском районе стали реже, диверсанты стали искать обходные пути, рассказал Вячеслав Вардания.

"Вылазки, конечно, уменьшились, но миротворческие силы не способны были перекрыть всю границу. И потом, основания задерживать людей тоже не было, у них оружие было здесь (на территории Галского района – ред.), под различными предлогами проходили. Они тоже готовились к вводу миротворческих сил, у них были запасы оружия на нашей стороне", - говорит он.

Главная цель, и с ней миротворцы успешно справились, была в недопущении широкомасштабных боевых действий.

"Я считаю, что ввод миротворцев больше политический акт, он психологически действовал, это охлаждало пыл руководства Грузии и не давало возможности взять реванш", - сказал Вардания.

Тем не менее, несмотря на присутствие российских миротворцев, грузинская сторона предприняла попытку силового решения вопроса с Абхазией.

© Sputnik / Илья Питалев Российские миротворцы в Кодорском ущелье Абхазии

"Они неоднократно предпринимали попытки вернуть Абхазию силой, и самая крупномасштабная операция, которая получило название майские события 1998 года (операция вооруженных сил Абхазии по ликвидации грузинских военных формирований, пытавшихся установить контроль над территорией Галского района Абхазии – ред.). С грузинской стороны уже была подведена военная техника, террористические группы действовали внутри, а армия должна была пойти в атаку. Мы тоже подготовились, была объявлена тревога, и вместо широкомасштабной, получилась пятидневная война, власти Грузии не решились пустить в бой основные силы", - отметил он.

© Sputnik / Илья Питалев Российские миротворцы в Абхазии

14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы СНГ, но фактически это был российский воинский контингент.

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации. Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года.