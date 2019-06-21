Все в Сухум: столичный автопарк пополнился новыми автобусами

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Тринадцать автобусов "Вектор Next" завода "ГАЗ" передали сухумскому автопарку в пятницу 21 июня.

По словам директора сухумского Автотранспортного предприятия Леонида Шулумба, предприятие в течение одной недели пополнилось на 18 новых машин.

"Пять автобусов нам уже передали ранее, сегодня еще 13. Старого транспорта у нас такое же количество, но два из них нуждаются в капитальном ремонте. Скорее всего мы уже не будем их восстанавливать, так как ремонт обойдется слишком дорого. Оно того не стоит", - сказал Шулумба и добавил, что безмерно рад свежему пополнению столичного автопарка.

Автобусы прибыли на площадь Свободы Сухума из Краснодара. Водитель Юрий, который приехал за рулем одного из них рассказал, что дорога в Абхазию заняла не так много времени, но водителям довольно долго пришлось простаивать на границе Псоу. Сергей отметил, что управлять этими автобусами комфортно и передал транспорт одному из сотруднику сухумского АТП.

Водитель Рауль раньше ездил на восьмилетнем "Богдане", у него большие ожидания от нового автобуса. Прокатиться на нем он еще не успел, но внешний дизайн и салон ему понравились.

Первым делом Рауль открыл пластмассовую крышку между водительским и передним пассажирским сиденье, который закрывает моторный отсек. Проверил уровень масла. Все было в норме. Мощность двигателя этих автобусов 170 лошадей.

"Вам понравится", - с такими словами передал транспорт сотрудникам АТП водитель, прибывший за рулем автобуса из Краснодара.

"Едешь и чувствуешь, будто на легковой машине. То есть, это уже не грузовик, как старый "ПАЗ". Управление идеальное. У водительского сиденья пять режимов регулирования. Установлен круиз-контроль, горный тормоз, чего не было в автобусах российского производства", - сказал водитель.

Производители не забыли и о пассажирах. Установили выдвигающий пандус для удобства инвалидов.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба отметил, что следующая партия автобусов ожидается вначале июля 2019 года.

"Всего 29 автобусов прибудут вначале июля. Четырнадцать из них будут распределены в села, они немного отличаются от городских тем, что проходимость лучше. Пятнадцать автобусов для школ. Их будем распределять по заявкам глав администраций и Минобразования", - сказал Бганба.

Всего Абхазия закупила в России 62 автобуса на сумму 162,9 миллиона рублей.

Первая партия автобусов в количестве 20 единиц поступило во вторник 18 июня. По пять передали в Гагрский и Гудаутский районы, пять в Сухум, три в Ткуарчал и один в Очамчыру.