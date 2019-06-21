Творческая смена: актер молодежного театра представит Абхазию на форуме в Крыму

Форум "Таврида", который в этот раз посвящен театру, пройдет в Крыму с 20 по 26 июня.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Актер Абхазского молодежного театра представит республику на форуме "Таврида" в Крыму, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

"Форум "Таврида" я бы назвал постоянно действующим процессом, который включает в себя различные творческие смены. Так как в этом году он проходит под названием "Год театра" при содействии Россотрудничества от республики поехал актер Абхазского молодежного театра Беслан Лагулаа. До этого форум проводился среди архитекторов, дизайнеров, в следующем месяце будет смена музыкантов, вокалистов", – объяснил Чеха.

У форума "Таврида" три основные цели, отметил Чеха, – это налаживание общения и установление связей между деятелями различных областей, что зачастую выливается в совместные проекты; участие в мастер-классах и образовательных занятиях. Третье направление, добавил он, это ознакомительные и просветительские поездки.

"Как нам рассказал Беслан, с которым мы поддерживаем постоянную связь, у них с сегодняшнего дня как раз началась образовательная часть проекта. Мастер-классы проводят представители российских творческих организаций. Кстати, поздравления участникам форума прислал Народный артист России Никита Михалков", - рассказал Вадим Чеха.

Участие в форуме "Таврида" в Крыму Вадим Чеха назвал активным отдыхом с возможностью получения новых знаний и информации, которые могут быть направлены на благо Абхазии.