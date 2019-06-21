Путин запретил авиаперевозки из России в Грузию

Авиаперевозки из России в Грузию запрещены с 8 июля.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию, сообщает РИА Новости.

Российский лидер также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

Кроме того, президент рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки из России в Грузию.

В четверг 20 июня в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. При этом российский политик рассказал, что на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".