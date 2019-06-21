22:53 21 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.39
  • EUR71.55
Поиск

Путин запретил авиаперевозки из России в Грузию

© Sputnik / Максим Блинов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
92 0 0

Авиаперевозки из России в Грузию запрещены с 8 июля.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Никольский
Песков о ситуации в Тбилиси: русофобская провокация

Российский лидер также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

Кроме того, президент рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки из России в Грузию.

В четверг 20 июня в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. При этом российский политик рассказал, что на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

По теме

Захарова о митингах в Тбилиси: под сомнением безопасность российских туристов
Атаев о беспорядках в Тбилиси: своеобразная попытка "ренессанса" Саакашвили
Протесты в Тбилиси: главное


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ох, уж эти селфи: забавные и необычные "себяшки" покорили мир
Накаркала: как литовцы ворону ели
Читатели Sputnik о туризме в Абхазии
Особое мнение: что думают читатели Sputnik об отдыхающих и турсезоне в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia