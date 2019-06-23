Люди театра: чьи бюсты установлены вдоль фасада здания Абхаздрама

Алевтина из Сухума спрашивает: Часто гуляю по набережной рядом с Абхаздрамом. Скажите, пожалуйста, чьи бюсты установлены вдоль фасада театра? У кого ни спрашивала, никто не знает. А подписей нет.

Сария Кварацхелия, Sputnik: Как рассказала корреспонденту Sputnik заместитель директора по связям с общественностью и СМИ Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба Шарида Тужба, вдоль фасада здания Абхаздрама установлены скульптуры драматургов и актеров, при которых зарождался театр.

На пьедестале у главного входа установлен бюст основоположника абхазской драматургии, выдающегося писателя и общественного деятеля Абхазии Самсона Чанба. При его участии в 1929 году был создан первый профессиональный абхазский театр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бюст Самсона Чанба

"Далее вдоль фасада можно увидеть бюсты актеров Азиза Агрба, Минадоры Зухба, Лео Касландзия, Шараха Пачалия. Это основоположники абхазской драматургии, заслуженные народные артисты Абхазии, при которых зарождался Абхазский драмтеатр. Бюсты были установлены после Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов, по инициативе первого президента Владислава Григорьевича Ардзинба. Автор бюстов – скульптор Виталий Джения", – добавила Шарида Тужба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бюст Азиза Агрба

Абхаздрам расположен на Набережной Махаджиров в Сухуме. Здание Абхазского государственного драматического театра — одно из самых известных достопримечательностей столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бюст Минадоры Зухба

В 1912 году на месте театра была построена небольшая, на 30 номеров, гостиница "Гранд-отель" и театр на 670 мест. Они принадлежали местному купцу 1-й гильдии Иоакиму Алоизи. При гостинице располагался ресторан, гараж с автомобилями напрокат, синематограф "Олимпия", казино и два магазина. Перед зданием гостиницы была устроена площадка для катания на роликах и небольшой парк.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бюст Лео Касландзия

В 1949 году в здании бывшего театра Алоизи произошел пожар, который уничтожил не только театр, но и гостиницу. С 1949 по 1952 годы шла реконструкция. Полностью был изменен архитектурный стиль. Гостиница прекратила свое существование, она стала частью нового, перестроенного до неузнаваемости театра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бюст Шараха Пачалия

После реконструкции на театральной площади появился знаменитый фонтан с грифонами, из пастей которых льется вода.

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