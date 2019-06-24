Дело врача: как репатриант Мухаммед Хавцев новый дом обрел

Репатриант Мухуммед Хавцев переехал жить в Абхазию пять лет назад. Что искал и что нашел в Абхазии молодой врач из Карачаево-Черкессии, читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

Первая встреча

Репатриант из Карачаево-Черкесии, абазин Мухаммед Хавцев как-то, будучи студентом Ставропольского медицинского колледжа, приехал в Абхазию погостить к другу. В тот свой приезд молодой человек посетил Рицу и Новый Афон. Он был настолько поражен красотой республики, что впервые задумался о переезде.

"Абхазия впечатляет своей природой, но помимо этого у нее есть свобода, жители самостоятельно принимают решения в своей стране, здесь соблюдают и чтут традиции, оберегают культуру. Именно это стало главной причиной моего переезда, а дальнейшие обстоятельства только утвердили мое решение", - говорит Мухаммед.

В поиске перспективы

После окончания медколледжа Мухаммед продолжил образование в медицинской академии Астрахани. Интерес к хирургии у него появился, когда молодым специалистом он ассистировал на операции. Получил специализацию в челюстно-лицевой хирургии в Казани. После учебы вернулся вернулся в Карачаево-Черкесию и устроился работать в больницу.

"Мне было уже 27 лет, я окончил ординатуру и стал искать более перспективные места. В Республиканской Карачаево-Черкесской больнице у меня не было роста, ощущение ненужности не покидало меня. Изменить положение и достучаться до главного врача не получалось", - объяснил он.

Выбор сделан

Тем временем друг Мухаммеда, который познакомил его с Абхазией, стал уговаривать его поменять место жительства и найти работу в Абхазии. Мухаммед связался с заместителем главного врача Республиканской больницы по лечебной части и пластическим хирургом Георгием Воуба.

"Я приехал на встречу к Георгию, мы познакомились и поговорили. К тому времени отделение челюстно-лицевой хирургии не было открыто. Вакансии, по его словам, должны были появится в течении года. Пообещав быть на связи, мы разошлись, и я стал ждать своей работы", - рассказал врач.

Полгода спустя поступило предложение. Решение было принято, но не так легко, как кажется. В Карачаево-Черкессии у молодого врача оставалась семья. Уговорить родителей оставить дом было невозможно. Одна из сестер и сейчас присматривает за ними, а в свободное время Мухаммед навещает их в Карачаево-Черкесии.

Мухуммед перевез в Абхазию жену и двух дочерей. Его супруга, как оказалось, из Абхазии. Девушка жила раньше в Пицунде, а на каникулы приезжала в гости к бабушке и дедушке в Карачаево-Черкесию, где они и встретились.

Работа мечты

Обычный рабочий день у Мухаммеда начинается с девяти утра. Прежде чем приступить к работе, коллектив собирается и обсуждает план на день.

"Наше отделение развивается, мы оказываем большой спектр услуг в оказании помощи пациентам. Мы стали сотрудничать с учебно-образовательными учреждениями России, наш Минздрав дает нам возможность повышать квалификацию, к нам приезжают и проводят обучение, не отвлекая от нашей работы в больнице, и мы также выезжаем за пределы страны", - рассказывает врач.

Адаптация к новой жизни в Абхазии у Мухаммеда была несложной. По его словам, за пять лет он не сталкивался с агрессивным поведением, непониманием со стороны людей, которые его окружали.

"При всей схожести нашей культуры, у нас есть свои небольшие различия. Первое время люди не понимали почему я не пью или не хожу на свадьбы и похороны. Но за это время мы пришли к компромиссам, и уже никто не удивляется, относятся с пониманием ко мне, как и я стараюсь понимать и уважать тонкости, которые есть в нашем обществе", - добавил он.