Фильм абхазского режиссера вошел в программу британского кинофестиваля

Фильм "Бача" абхазского режиссера Атаны Агрба можно будет посмотреть в онлайн прокате на сайте кинофестивале в течение текущей недели.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Фильм "Бача" молодого абхазского режиссера Атаны Агрба вошел в программу британского кинофестиваля The Lift-Off Sessions, об этом на радио Sputnik сообщила сама Атана Агрба.

"Я до сих пор не понимаю, как это случилось. На самом деле это очень большой кинофестиваль. Мы отправили заявку через платформу FilmFreeway. Но я не думала, что фильм пройдет в программу The Lift-Off Sessions, потому что возникало много проблем из-за того, что Абхазия Европой не признана. Из-за этого нас практически на 48 фестивалях дисквалифицировали. Заявку даже не открывали. Поэтому мы очень были удивлены тому, что нашу заявку все-таки открыли и нас взяли в программу", – призналась режиссер.

На протяжении текущей недели короткометражка будет в онлайн прокате на сайте фестиваля. "Бача" представлен под номером 81.

Как отметила Агрба, это пока что первый раунд кинофестиваля. Во втором раунде отберут несколько фильмов для дальнейшего участия в конкурсе.

"Насколько мне известно, тем, кто пройдет дальше, будет оказана поддержка в реализации следующего кинопроекта. Поэтому, конечно, это все очень заманчиво. Но посмотрим, что получится, будем надеяться", – добавила она.

Фильм "Бача" на абхазском языке. Повествует об истории молодой семьи, которая пытается возродить родное село. По словам Агрба, главная мысль картины – любая мечта требует жертву.

В главных ролях фильма актеры Абхазского драматического театра - Милана Ломия и Бенар Кове.