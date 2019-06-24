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Фильм абхазского режиссера вошел в программу британского кинофестиваля

© Foto/ Screenshot: Atana Agrba
В Абхазии
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Фильм "Бача" абхазского режиссера Атаны Агрба можно будет посмотреть в онлайн прокате на сайте кинофестивале в течение текущей недели.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Фильм "Бача" молодого абхазского режиссера Атаны Агрба вошел в программу британского кинофестиваля The Lift-Off Sessions, об этом на радио Sputnik сообщила сама Атана Агрба.

Режисер Атана Агрба
© Фото: Facebook/Атана Агрба
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"Я до сих пор не понимаю, как это случилось. На самом деле это очень большой кинофестиваль. Мы отправили заявку через платформу FilmFreeway. Но я не думала, что фильм пройдет в программу The Lift-Off Sessions, потому что возникало много проблем из-за того, что Абхазия Европой не признана. Из-за этого нас практически на 48 фестивалях дисквалифицировали. Заявку даже не открывали. Поэтому мы очень были удивлены тому, что нашу заявку все-таки открыли и нас взяли в программу", – призналась режиссер.

На протяжении текущей недели короткометражка будет в онлайн прокате на сайте фестиваля. "Бача" представлен под номером 81.

Как отметила Агрба, это пока что первый раунд кинофестиваля. Во втором раунде отберут несколько фильмов для дальнейшего участия в конкурсе.

"Насколько мне известно, тем, кто пройдет дальше, будет оказана поддержка в реализации следующего кинопроекта. Поэтому, конечно, это все очень заманчиво. Но посмотрим, что получится, будем надеяться", – добавила она.

Фильм "Бача" на абхазском языке. Повествует об истории молодой семьи, которая пытается возродить родное село. По словам Агрба, главная мысль картины – любая мечта требует жертву.

В главных ролях фильма актеры Абхазского драматического театра - Милана Ломия и Бенар Кове.



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