Все будет джаз: в Сухуме пройдет международный музыкальный фестиваль

СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. В четвертом Международном фестивале SUKHUM AQUAJAZZ 2019 примут участие джазовые коллективы и артисты из Приднестровья и России, рассказала Sputnik специалист по связям с общественность Абхазской государственной филармонии Арифа Капба.

В первый день фестиваля в среду 3 июля перед зрителями выступит квинтет "Liberty" из Приднестровской - Молдавской республики.

"Это пять замечательных музыкантов, очень живые, яркие. Артисты не только играют на различных инструментах, но и отлично поют. Квинтет исполняет не только джазовую музыку, он является лауреатом международных конкурсов эстрадной и духовой музыки. Артисты также будут исполнять композиции на инструменте, который впервые прозвучит в Абхазии. Пока что не будем раскрывать секреты", - рассказала Капба.

Второй день фестиваля в пятницу 5 июля откроет известный российский джазмен Алексей Самарин и вокалистка, участница шоу "Голос" на Первом Канале, Валерия Гехнер, а также абхазский музыкант Денис Хагба.

"Фестиваль уже стал очень ожидаемым событием в Абхазии, он уже обрел своих поклонниках. В социальных сетях нам уже пишут, спрашивают, будет ли он в этом году. Думаю, в этом году зрителей ждет много чего интересного, музыканты везут очень интересную программу", - добавила Капба.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019, который проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля. Фестиваль проходит в республике в четвертый раз, в нем ранее принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа "Red Rocks", гитарист Алексей Кузнецов и другие.