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Спортсмен из Абхазии взял "бронзу" в Первенстве Европы по вольной борьбе

© Foto / Госкомитет Абхазии по физической культуре и спорту
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (314)
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Первенство Европы по вольной борьбе среди кадетов прошло в итальянском городе Фаэнца с 21 по 23 июня.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмен из Абхазии Даниил Харчилава стал бронзовым призером Первенства Европы по вольной борьбе среди кадетов, рассказал Sputnik тренер спортсмена Размик Алабян.

Харчилава выступал на Первенстве в составе сборной России по вольной борьбе в весовой категории 60 килограмм. По словам тренера, у борца были все шансы на победу, но в полуфинале Харчилава не смог одержать победу над соперником из Армении. Бой закончился со счетом 3:3.

"На протяжении всего боя преимущество было за Даниилом, он выигрывал соперника со счетом 3:0, но в последние 40 секунд допустил оплошность. В целом он показал себя хорошо. Мы будем дальше заниматься, готовиться и проявлять себя," – добавил Алабян.

В Первенстве Европы, состоявшемся в итальянском городе Фаэнца, приняли участие представители 25 государств. Сборная России по вольной борьбе одержала первое общекомандное место.

Темы:
Спортивная Абхазия (314)
Теги:
Европа, Абхазия, спорт


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