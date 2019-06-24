Спортсмен из Абхазии взял "бронзу" в Первенстве Европы по вольной борьбе

Первенство Европы по вольной борьбе среди кадетов прошло в итальянском городе Фаэнца с 21 по 23 июня.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмен из Абхазии Даниил Харчилава стал бронзовым призером Первенства Европы по вольной борьбе среди кадетов, рассказал Sputnik тренер спортсмена Размик Алабян.

Харчилава выступал на Первенстве в составе сборной России по вольной борьбе в весовой категории 60 килограмм. По словам тренера, у борца были все шансы на победу, но в полуфинале Харчилава не смог одержать победу над соперником из Армении. Бой закончился со счетом 3:3.

"На протяжении всего боя преимущество было за Даниилом, он выигрывал соперника со счетом 3:0, но в последние 40 секунд допустил оплошность. В целом он показал себя хорошо. Мы будем дальше заниматься, готовиться и проявлять себя," – добавил Алабян.

В Первенстве Европы, состоявшемся в итальянском городе Фаэнца, приняли участие представители 25 государств. Сборная России по вольной борьбе одержала первое общекомандное место.