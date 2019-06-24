Хаджимба: Грузии следует отказаться от термина "оккупированные территории"

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе заседания Совета Безопасности в понедельник 24 июня указал на несостоятельность тезиса грузинских властей о так называемой "оккупации Абхазии".

Глава государства подчеркнул, что Абхазия - независимое государство, которое развивает союзнические отношения с Россией на прочной договорно-правовой основе. Отношения между двумя странами строятся с учетом взаимных интересов и на равноправной основе, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

"То, что происходит сегодня в Грузии, это внутриполитическое противостояние, участники которого делают попытки обвинить Россию в сложившейся ситуации. Действующему руководству Грузии и оппозиции следует отказаться от терминов "оккупированные территории" в отношении Абхазии и Южной Осетии и решать свои внутриполитические задачи без попыток вовлечения в них наших независимых государств", - сказал Президент.

Министр иностранных дел Даур Кове сообщил, что в ходе предстоящего раунда Международных Женевских дискуссий представители Абхазии поднимут вопрос о прозвучавших с трибуны парламента Грузии оскорбительных репликах грузинского парламентария в адрес народа Абхазии.