Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 июня

Во вторник 25 июня территория Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и активного выноса тропического воздуха с юга, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Во вторник 25 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду местами в порывах от 7 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +19…24°С, днем +27…32°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.