Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 июня

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Во вторник 25 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду местами в порывах от 7 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +19…24°С, днем +27…32°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.