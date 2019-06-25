Дебют на абхазском: как прошел первый день вокального конкурса "Абжьы зхоу"

О том, как прошел первый день вокального конкурса "Абжьы зхоу" в Абхазской государственной филармонии, какие песни исполняли его участники, и как их принимал зритель, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Песни на абхазском

Пение – одно из главных увлечений жителей Абхазии, кто-то поет для себя в кругу друзей или близких, а кто-то пробует попасть на большую сцену, и у некоторых это получается. В республике проходит множество различных вокальных конкурсов, к ним добавился и еще один – детский вокальный конкурс "Абжьы зхоу", финальная часть которого стартовала 24 июня.

Участники исполняли песни на абхазском языке. Во второй день – 25 июня, участники выступят с иностранными песнями, Гала-концерт пройдет 26 числа. На победу в конкурсе претендуют 16 участников от 9 до 16 лет, они разделены на две группы - младшую и старшую.

В первую категорию вошли исполнители от 9 до 12 лет, во вторую – от 13 до 16 лет.

Первый день вокального конкурса "Абжьы зхоу" © Sputnik / Томас Тхайцук

Первый день вокального конкурса "Абжьы зхоу" © Sputnik / Томас Тхайцук

Первый день вокального конкурса "Абжьы зхоу" © Sputnik / Томас Тхайцук

Первый день вокального конкурса "Абжьы зхоу" © Sputnik / Томас Тхайцук

Первый день вокального конкурса "Абжьы зхоу" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Первый день вокального конкурса "Абжьы зхоу"

Перед выступлениями к участникам и организаторам конкурса обратился советник президента Абхазии по вопросам культуры Владимир Зантария.

"Очень радует то обстоятельство, что у нас много талантливой молодежи, которая поет, есть молодые композиторы. Они способны сохранить и развить национальные традиции в музыке, и это, конечно, не может не радовать", - отметил он.

Зантария также передал приветственные слова президента страны Рауля Хаджимба, адресованные участникам конкурса. Затем наступило время конкурсантов, которые представляли на суд жюри свои музыкальные номера.

Жюри оценивает выступления конкурсантов по десятибалльной системе, набравшие наибольшее количество баллов будут претендовать на победу в конкурсе на Гала-концерте 26 июня.

В состав жюри вошли: музыкант, участник проекта "Голос" Денис Хагба; певица, лауреат международных конкурсов, ученица Ларисы Долиной Саида Агрба; шоумен Эрик Микаа, председатель жюри – музыкант, автор песен, продюсер Анри Гумба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Денис Хагба

Выступления юных артистов

Первой на сцену вышла младшая группа конкурсантов, для многих это было дебютным выступлением перед большой аудиторией, но, несмотря на это, они справились с волнением и показали все свое мастерство.

Открыл конкурсный концерт Алан Кархалаа, с песней "Сылашара", по его признанию, перед выходом он волновался, но стоило только оказаться на сцене, как тревога и смущение куда-то пропали.

Несмотря на то, что зал Государственной филармонии не был заполнен до отказа, зрители активно поддерживали юных певцов.

"Для меня трудно ставить оценки, так как участники очень хорошо выступили, я очень люблю детей и буду ставить максимальные оценки", - сказал член жюри Эрик Микаа.

Председатель жюри Анри Гумба отметил, что первый день конкурса прошел успешно и пожелал успешных выступлений во второй конкурсный день "Абжьы зхоу".

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый день вокального конкурса "Абжьы зхоу"

В младшую группу участников конкурса вошли: Алан Кархалаа, Милана Гунба, Диана Цвинария, Валерия Кетия, Наина и Арина Отырба, Анано Квачахия, Вероника Тания, Алиса Бутба. В старшую: Венера Миносян, Рада Квициния, Леван Пхаладзе, Валерия Перцхелия, Алена Пимпия, Мира Ахба, София Аслояни, Николь Анкваб.

Организатор конкурса Хибла Мукба сообщила, что на Гала-концерте 26 июня выступят не только победители, но и все участники "Абжьы зхоу".

Информационное агентство Sputnik – информационный партнер вокального конкурса "Абжьы зхоу".