Зарплата бюджетников Абхазии увеличится с 1 июля

Республиканский бюджет на 2019 год составит восемь миллиардов 111 миллионов рублей.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за перерасчет и увеличение заработной платы отдельным категориям бюджетников страны с 1 июля 2019 года во втором и окончательном чтении, во вторник, 25 июня.

Этот пункт был одним из нескольких в проекте закона о внесении изменений в Республиканский бюджет Абхазии на 2019 год, который представил вице-премьер страны, министр финансов Абхазии Джансух Нанба.

Львиная доля средств, отметил он, будет направлена в бюджеты местного самоуправления с целью увеличения заработной платы отдельным категориям работников, которые должны достичь целевых показателей, указанных в межправительственном соглашении.

Республиканский бюджет на 2019 год составит восемь миллиардов 111 миллионов рублей, по расходам - восемь миллиардов 932 миллиона рублей.

"В рамках соглашения, заключенного с Россией от 2015 года, в бюджете 2019 года планируются изменения на выплату заработной платы. Сотрудникам сферы здравоохранения (выплаты –ред.) увеличат на 15 миллионов, для занятых в сфере культуры, искусства и СМИ увеличение составит 4,5 миллиона рублей. На физическую культуру, спорт и молодежная политику – выделено дополнительно два миллиона рублей, на социальную политику - один миллион рублей", - сказал Нанба.

Он добавил, что предполагается увеличение собственных доходов в размере 50,4 миллиона рублей. Это стало возможным в основном с увеличением общего допустимого улова водных биологических ресурсов.

Сумма расходов Республиканского бюджета будет увеличена на один миллиард 166 миллионов рублей. Остатки средств финпомощи России из этой суммы составляют 664 миллиона рублей. 431 миллион рублей - это переходящие остатки Инвестпрограммы.

Изменения также коснулись резервного фонда президента Абхазии, который увеличится на 93 миллиона рублей и составит в общей сложности около 443 миллионов рублей.

В бюджетную смету АГТРК внесли средства на проведение ремонтно-восстановительных работ, планируется увеличение расходов на содержание Минобороны, МЧС, ГСО, Минэкономики, Администрации президента, "Абхазский республиканский совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил" и на сухумский дом-интернат.