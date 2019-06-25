Горевшую сухумскую школу восстановят из средств резервного фонда президента Абхазии

На ремонт школы направят около 70-75 миллионов рублей, резервный фонд главы государства увеличен с 350 до 443 миллионов рублей.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Сухумская средняя школа №2, где 2 мая произошел пожар, будет восстановлена из средств резервного фонда президента Абхазии.

По предварительной информации, на ремонт школы направят около 70-75 миллионов рублей из резервного фонда президента, сказал на сессии Народного собрания Абхазии вице-премьер, министр финансов республики Джансух Нанба.

Депутаты Народного собрания внесли изменения в Республиканский бюджет Абхазии, во вторник, 25 июня. Одним из пунктов этого документа стало увеличение резервного фонда главы государства с 350 миллионов рублей до 443 миллионов рублей.

По словам министра финансов страны, увеличение резервного фонда президента отчасти было вызвано пожаром в сухумской средней школе №2.

"Безусловно, не все 93 миллиона рублей направят на восстановление этой школы. У нас есть острые вопросы, связанные с проблемами по канализационным системам в стране и насосными станциями. Процесс идет, но все это необходимо обеспечивать финансами", -отметил министр финансов.

Нанба напомнил, что целевое направление резервного фонда главы государства - это незапланированные расходы.