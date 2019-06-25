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Акция оппозиции в парламенте Грузии

Парламент Абхазии попросил завести уголовное дело на депутата Грузии Акакия Бобохидзе

© Foto / courtesy of Parliament of Georgia
В Абхазии
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Депутат Парламента Грузии Акакий Бобохидзе во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия выкрикнул с трибуны, что убивал в Абхазии и будет убивать.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии на заседании сессии во вторник, 25 июня, обратился к главе государства и Генпрокуратуре с предложением завести уголовное дело на депутата Грузии Акакия Бобохидзе и закрыть границу по реке Ингур.

© Foto/ presidentofabkhazia
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"Цитирую депутата грузинского Парламента Акакия Бобохидзе: убивал вас в Абхазии и буду убивать. Он это сказал на весь мир. Я хочу обратиться к президенту Абхазии, Генпрокуратуре, чтобы возбудили уголовное дело в отношении этого человека, попросить наших российских коллег объявить его в международный розыск", - сказал  депутат Народного Собрания Абхазии Дмитрий Дбар.

Его предложение было поддержано Парламентом.

"Хочу также попросить главу государства поддержать Россию и закрыть границу по реке Ингур, пока ситуация в Грузии не стабилизируется и мы не увидим, что угрозы для нас нет", - добавил Дбар.

Он отметил, что если абхазская сторона никак не отреагирует на высказывания грузинского политика, то в будущем оппоненты будут позволять себе намного больше.

В Тбилиси с 20 июня проходят протесты, поводом для которых стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Спецназ разогнал митинг у здания Парламента в четверг 20 июня, но протесты продолжились. По официальным данным, в ходе протестных акций пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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