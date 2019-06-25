Боксер из Абхазии победил спортсмена из Грузии на Европейских играх

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу над спортсменом из Грузии Эскерханом Мадиевым и прошел в следующий круг Вторых Европейских игр 24 июня, сообщил Sputnik представитель спортсмена Элизбар Джологуа.

По словам Джологуа, судьи единогласно присудили победу спортсмену из Абхазии.

"Соперник был очень крепким, правша, высокий, я чуть ниже ростом. Но мы подошли тактически правильно и добились того, что планировали. Чуть подустал, но свою работу выполнил. Надо наращивать темпы, показывать в ринге еще больше доминирования, чтобы победа была еще более убедительной", - прокомментировал свою победу спортсмен на странице Федерации бокса России в Instagram.

Харитон Агрба выступает на соревнованиях в составе сборной России по боксу.

Вторые Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях принимают участие более 3800 спортсменов из 50 стран Европы. В играх разыгрываются 200 комплектов наград в 15 видах спорта.