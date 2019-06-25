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Гражданин Молдовы погиб в Абхазии

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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Фрагменты человеческого тела были обнаружены в Гагре 24 июня.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Останки человека, обнаруженные в Гагре 24 июня, принадлежат гражданину Молдовы Олегу Богатий, сообщил корреспонденту Sputnik помощник генпрокурора Абхазии Даур Амичба.

Он сообщил, что ранее в правоохранительные органы обратилась гражданка Молдовы с заявлением о том, что 13 мая ее сын вышел из пансионата "Москва" и пропал без вести.

Следствием установлено, что гражданин Молдовы Олег Богатий 1993 года рождения приехал в Абхазию 10 мая, а спустя три дня пропал.

"У него незадолго до этого умерла жена, он выпивал, его мать привезла в Абхазию, чтобы он сменил обстановку. Сегодня было проведено опознание, мать опознала вещи сына, предварительно нам также дали подтверждение возраста  - 25-29 лет", - уточнил Даур Амичба.

Останки были обнаружены недалеко от санатория "Москва", рядом есть высокая скала, предположительно он сорвался с нее, признаков насильственной смерти нет, подчеркнул помощник генпрокурора.

"Были обнаружены фрагменты скелета, череп, челюсть и часть ноги, также были обнаружены фрагменты одежды, это носок и часть логотипа майки. Останки были направлены в морг", - добавил Амичба.



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