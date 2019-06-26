Школьные аттестаты Абхазии получили защиту от подделок

Изменения в правилах оформления школьных аттестатов Абхазии связаны с требованиями в рамках соглашения "О взаимном признании образования и (или) квалификаций" России и Абхазии.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Школьные аттестаты нового образца с защитой от подделок выпущены в Абхазии в рамках Соглашения "О взаимном признании образования и (или) квалификаций" между Россией и Абхазией, рассказал Sputnik министр образования Абхазии Адгур Какоба.

"Данный документ невозможно подделать. Если раньше аттестаты заполнялись от руки, то теперь они будут печататься на компьютере. Также в документе предусмотрены ультрафиолетовые знаки, которые видны только с помощью специального прибора. Все перечисленные отличительные черты соответствуют требованиям к аттестату российского образца", - объяснил министр.

По словам Какоба, с текущего года Министерство образования также приступило к созданию базы аттестатов по всей республике.

"Часто люди теряют аттестаты и потом не могут найти их в архивах, а отделы образования не всегда дают правильную информацию. С этого года мы создали базу данных по аттестатам. В ней хранится вся информация по оценкам, предметам. Человек сможет найти нужную информацию быстро и точно", - добавил он.

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Соглашение между правительствами России и Абхазии "О взаимном признании образования и (или) квалификаций" было ратифицировано 13 декабря 2018 года.