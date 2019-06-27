Одноклеточная панацея: над чем в Сухуме "колдуют" ученые Абхазии и России

В Научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии уже три месяца выращивают уникальную пресноводную водоросль. О том, как она попала в Абхазию, как ее выращивают, и для чего она нужна обезьяньему питомнику, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Начало всех начал

Сухумский обезьяний питомник. Солнце уже изрядно печет. Время поить приматов, но вместо обычной воды зоотехник Эсма Пачулия появляется в вольере с бутылью, в которой плескалась странная зеленая жидкость, напоминающая сильно разбавленный напиток "Тархун".

-Такой водой мы поим обезьян уже три месяца, - загадочно улыбается Пачулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выращивание водоросли Хлореллы в НИИЕПИТе

"Зеленка", которой утоляют жажду обезьян, как раз есть хлорелла. Эту пресноводную водоросль уже три месяца выращивают в Научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии. Здесь утверждают, что это настоящее "волшебное зелье", которое лечит болезни, очищает водоемы, способствует развитию растении и животных.

"Смотрите, у этих обезьян раньше в три раза были увеличены печеночные пробы, мы пытались изменить это, но результатов не было. Приматам на протяжении трех месяцев даем воду с хлореллой и уже видим результаты. Показатели печеночной пробы пришли в норму", – делится первыми результатами Эсма Пачулия и приглашает пройти к пруду у памятника обезьяне.

Вместе с ней внимательно разглядываем водоем в котором резвятся тысячи мальков. Все это, заверяет Пачулия, заслуги водоросли.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пруд с мальками

По словам гидробиолога Татьяны Горбуновой, всего три месяца назад в водоеме скучали всего две рыбы. Но после появления в их жизни хлореллы произошел "бэби-бум".

"Водоросль – начальная ступень всего живого, которая производит питательные вещества. На ней базируются все вышестоящие живые существа от зоопланктона до рыб. Это начало всех начал. Когда мы добавляем хлореллу в воду, на ней развивается зоопланктон, который служит пищей для мальков. Хлорелла очищает пруд и способствует его зарыблению", – окунает слушателей в глубину знаний гидробиолог.

Невзрачная панацея

-Вот здесь мы выращиваем хлореллу, – показывает Эсма Пачулия "плантацию" из сосудов-культиваторов, накрытых марлей.

Кроме зеленой воды ничего разглядеть невооруженным глазом невозможно. В Абхазию хлореллу доставляют живой, в виде суспензии.

"Чтобы иметь представление, сколько здесь хлореллы, я могу лишь сказать одно: здесь плотность хлореллы составляет порядка миллиарда клеток в миллилитре", – пытается внушить масштаб Татьяна Горбунова. Внушает. Выходит, что в литре целая галактика этих микроскопических растений.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выращивание водоросли Хлореллы в НИИЕПИТе

Ученые испытывают хлореллу и на растениях.

"Эти цветы были совсем маленькими, когда мы стали поливать их хлореллой. Теперь вот, какие они большие и здоровые, – зоотехник Эсма предлагает рассмотреть растения поближе. – Многие люди, которые брали у нас хлореллу и удобряли рассаду отмечают, что помидоры и огурцы выросли очень быстро, к тому же они уже хорошо плодоносят".

На наш удивленный вид, ученые отвечают лишь загадочной улыбкой, что это все еще "цветочки", но есть и "ягодки" возможностей хлореллы. Самый главный козырь они до последнего держали в рукаве. Водоросль может лечить людей.

"Сейчас уже есть хорошие показатели по желудочно-кишечным заболеваниям, по восстановлению печеночных функции. Автор проекта по производству хлореллы профессор Анна Леоновна Туманова провела эксперимент с хлореллой по глазным заболеваниям, по кожным заболеваниям. Она получила хорошие результаты", – раскрывает секрет гидробиолог Горбунова.

И тут же исследователи протягивают стакан с "чудо-напитком" корреспонденту Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Корреспондент Sputnik Сария Кварацхелия

"Не бойтесь, здесь все стерильно. Вчера сам директор НИИЭПИТа Зураб Ясонович рискнул попробовать хлореллу. И ничего, не жалуется", – подбадривает Эсма Пачулия.

"Ну, за науку!", - мысленно произносит тост подопытная и выпивает. На вкус не отличить от обычной воды. Ничего такого чудодейственного сразу не произошло. Но, как уверяют ученые, чтобы почувствовать эффект, нужен как минимум 30-дневный курсу приема.

Абхазия – поле для экспериментов

Инициаторами проекта разведения и исследования возможностей хлореллы стали сочинские ученые Анна Туманова и Татьяна Горбунова.

"Я познакомилась с Анной Леоновной Тумановой, которая 10 лет изучала хлореллу. У нее была мечта создать экополис, базирующийся на этой водоросли, а у меня уже был опыт работы с хлореллой", – объясняет гидробиолог Татьяна Горбунова.

В Абхазии у них уже давно были установлены научные контакты, да и чистая экология республики идеально подходила для апробирования.

"Абхазия – зеленый уголок. Я была во многих странах, в той же Новой Зеландии, которая считается green and clean (зеленая и чистая – англ.). Но ни одна страна рядом не стоит с Абхазией. Важно было, чтобы природа вокруг нас была нетронута. В Сочи, например, после Олимпийских игр ситуация изменилась. Сейчас идет бурное развитие урбанистического типа туризма. Такой проект достаточно сложно там начинать. А здесь, в Абхазии, с этим проще. Начали разговаривать с коллегами, товарищами, друзьями из Абхазии. Нас здесь поддержали. Так все и началось", – рассказала Горбунова.

В России многие работают с хлореллой. Кто-то ее использует в медицине, кто-то в сельском хозяйстве, кто-то для очистки прудов. Но уникальность разработок в НИИЭПиТе в том, что ученые впервые решили создать комплексный проект применение водоросли во всех возможных сферах. Конечная цель авторов – создание в Абхазии экологичной среды, основанной на пресноводной водоросли.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стеклянные банки с хлореллой

Ученые пока щедро делятся продуктом и с жителями Абхазии, которым не чужды эксперименты. Чаще всего берут для зарыбления прудов.

"Очень много заявлений от обычных людей. Нас очень часто просят: "Дайте нам хлореллу, мы хотим попробовать у себя в огороде". Но основное условие, чтобы нам говорили о результатах, которые они получают от использования хлореллы. Это колоссальный, бесценный опыт. От каждого человека мы получаем что-то. Можно сказать, что мы все вместе участвуем в проекте и проводим общее научное исследование", – рассказала Горбунова.

Продать идею

Пока "программа хлореллы" чистой воды энтузиазм, но в дальнейшем ученые видят в ней и коммерческий потенциал. По их глубокому убеждению с помощью микроскопической водоросли можно отказаться от химических добавок и комбикормов.

"В дальнейшем мы можем микропроекты предлагать людям, которые занимаются сельским хозяйством, у которых есть подворье. Мы их научим пользоваться хлореллой. Они смогут выращивать огород, животных, водные организмы. Когда мы еще немного поработаем над проектом, мы еще предложим муниципалитетам участвовать в этом проекте", – поделилась планами Татьяна Горбунова.

Хлорелла под микроскопом © Foto / НИИЭПиТ

Хлорелла под микроскопом © Foto / НИИЭПиТ 1 / 2 © Foto / НИИЭПиТ Хлорелла под микроскопом

Татьяна Горбунова и Эсма Пачулия намерены попробовать выращивать хлореллу в минеральной воде Абхазии.

"У нас есть хорошие данные по минеральным водам Абхазии. Я изучила минеральный состав Мерхеулской воды и заметила, что там есть ингредиенты, которые мы добавляем в воду для выращивания хлореллы. То есть ничего больше не нужно добавлять для выращивания хлореллы", – добавила гидробиолог.