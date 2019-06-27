Экологи не обнаружили новых фактов заражения долгоносиком пальм в Абхазии

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике три года назад, вредитель может уничтожить взрослое дерево за несколько месяцев.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии в этом году не зафиксировано ни одного нового случая поражения пальм долгоносиками, сообщил Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по экологии Савелий Читанава.

"В целом ситуация под контролем, обработка идет по принятой методике, то есть пальмы поливаются химикатами от пяти до десяти литров. Хочу вам сказать, что эффект очень хороший, мы даже не ожидали такого", - добавил он.

Лечение пальм проходит в Сухуме, Гагре, Гудауте, в Очамчырском районе обработка деревьев должна начаться в ближайшие дни, проинформировал Читанава.

"Сейчас необходимо провести вырубку нижних листьев пальм, так как в черешках сосредоточены вредители, которые будут откладывать яйца. Нужно удалить листья и потом сжечь их, чтобы не было распространения долгоносика", - подчеркнул эколог.

"Второй этап завершится на следующей неделе, потом будет месячный перерыв, всего планируется провести до пяти обработок", - рассказал Читанава.

По его словам, наблюдается положительная динамика после лечения пораженных деревьев на первом этапе.

"В ходе первой обработки были обрезаны нижние листья пальм, сейчас появились новые ростки, это говорит о том, что деревья восстанавливаются", - подчеркнул председатель Госкомитета.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. После появления вредителей была проведена инвентаризация крупноствольных пальм, их насчитали около 2500. Из-за нашествия пальмового долгоносика в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре - 20 деревьев. Борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась 30 октября 2018 года. Деревья обрабатывают специальными инсектицидами.