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Кабмин Абхазии упорядочил расходы из резервных фондов местных властей

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
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При неполном использовании средств фонда сэкономленные средства не смогут быть направлены на другие цели и подлежат возврату в местный бюджет.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии определил порядок использования средств резервного фонда местных органов государственного управления Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik.

Представил постановление руководитель Аппарата Кабмина Давид Сангулия, который отметил, что резервный фонд местных органов государственного управления Абхазии создан для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно- восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

"Размер Фонда определяется по решению органов местного самоуправления на соответствующий год и не может превышать три процента общего объема расходов местного бюджета на соответствующий год. Средства фонда могут направляться на финансовое непредвиденных ремонтных и восстановительных работ, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования системы жизнеобеспечения населения, и ликвидацию их последствий, финансирование расходов на проведение общественно значимых мероприятий, проведение неотложных мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - отметил Сангулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Также, средства фонда будут направляться на проведение мероприятий по охране растений и продукции растительного происхождения от карантинных объектов, на оказание единовременной материальной помощи гражданам Абхазии, прописанным на соответствующей административно-территориальной единице. 

Выделение средств Фонда осуществляется по Распоряжению главы местной администрации, в котором указываются размер выделяемых средств, получатель средств, цели расходования средств и источник предоставления средств, рассказал Давид Сангулия.

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