14:05 28 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.08
  • EUR71.82
Поиск
Дмитрий Хагуш

Дмитрий Хагуш назначен замминистра сельского хозяйства Абхазии

© Сайт: Министерство сельского хозяйства РА
В Абхазии
Получить короткую ссылку
279 0 0

Дмитрий Хагуш сменил на посту заместителя министра сельского хозяйства Абхазии Владимира Даурова.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии назначил Дмитрия Хагуш заместителем министра сельского хозяйства республики на заседании в пятницу 28 июня.

Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
© Sputnik Бадри Есиава
Хаджимба: Россия продолжит оказывать помощь сельскому хозяйству Абхазии

Дмитрий Хагуш сменил на посту заместителя министра сельского хозяйства Абхазии Владимира Даурова.

Дмитрий Хагуш родился 19 мая 1980 году в Сухуме. В 1997 году окончил Гудаутскую школу. В 2002 году окончил Абхазский государственный университет, агро-инженерный факультет. С 2002 – 2003 годы – проходил военную службу в рядах вооруженных сил Абхазии.

С 2006 – 2011 годы был главным специалистом отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия. 

С 2011 года - начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии. 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На высшем уровне: фото со встречи Путина и Трампа в Осаке
Американский юмор: "Не вмешивайтесь в выборы" - пошутил Трамп на встрече с Путиным
Памятка для отдыхающих в Абхазии
Возьми с собой: памятка для отдыхающих в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia