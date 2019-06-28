Дмитрий Хагуш назначен замминистра сельского хозяйства Абхазии

В перечень объектов, подлежащих строительству в 2019 году, вошли социально значимые объекты, заявили в Кабмине Абхазии.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке длилась дольше запланированного и заняла полтора часа. Стороны по итогам заявили о заинтересованности всего мира в улучшении отношений.