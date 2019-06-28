Дмитрий Хагуш назначен замминистра сельского хозяйства Абхазии

СУХУМ, 28 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии назначил Дмитрия Хагуш заместителем министра сельского хозяйства республики на заседании в пятницу 28 июня.
Дмитрий Хагуш сменил на посту заместителя министра сельского хозяйства Абхазии Владимира Даурова.
Дмитрий Хагуш родился 19 мая 1980 году в Сухуме. В 1997 году окончил Гудаутскую школу. В 2002 году окончил Абхазский государственный университет, агро-инженерный факультет. С 2002 – 2003 годы – проходил военную службу в рядах вооруженных сил Абхазии.
С 2006 – 2011 годы был главным специалистом отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия.
С 2011 года - начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии.