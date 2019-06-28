"Хотят ли русские войны?": круглый стол о миротворческой миссии открыли в Сухуме

С 2009 года в Абхазии дислоцируется 7-я объединенная военная база российских Вооруженных сил с численностью контингента до 4000 человек.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Круглый стол "Хотят ли русские войны?" открылся в Сухуме в пятницу, 28 июня, передает с места корреспондент Sputnik.

Участники круглого стола перед началом работы пришли к памятнику российским миротворцам, выполнявшим миссию в Республике Абхазия в 1994-2008 годах и возложили цветы.

Собравшихся поприветствовал первый зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Мы собрались буквально через неделю после того, как отметили четверть века со дня введения миротворческих сил в бывшую зону грузино-абхазского конфликта. Более сорока тысяч российских офицеров и солдат участвовали в обеспечение мира здесь, мы хорошо знаем, что в Абхазии уважают память о миротворческой миссии",- сказал Затулин.

Он добавил, что в миротворческой операции тех лет погибло 117 российских офицеров и солдат, двое из которых посмертно награждены званием «Героя России». Затулин подчеркнул, что эти люди погибли не от рук абхазского народа, а в результате провокаций со стороны Грузии. Он также напомнил, что Грузия в то время была стороной договора по введению в зону конфликта миротворческих сил, но за годы ее позиция изменилась.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подчеркнул важность миротворческой миссии в регионе и выразил уверенность в том, что таких задач у России немало.

"Мы рады видеть миротворцев здесь и сотрудничать с ними во благо мира. Здесь находятся люди, которые хорошо знают Абхазию, ее историю, через какие трудности ей пришлось пройти. Многие политические силы в России нас поддержали, и мы хорошо помним о тех усилиях, которые они прикладывали для установления мира",- отметил Хаджимба.

Глава государства поблагодарил миротворцев, российский военный контингент, который по-прежнему несет функции гаранта мира в Абхазии.

Круглый стол "Хотят ли русские войны?" организован по инициативе ветеранов–миротворцев, руководства Республики Абхазия и Института стран СНГ. Среди приглашенных участников дискуссионной площадки президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, первый зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В период грузино-абхазского конфликта на территории Абхазии дислоцировался 171-й истребительный авиационный полк, вооруженный перехватчиками Су-27, и военно-сейсмологическая лаборатория в Нижней Эшере.