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Кове о российской миротворческой миссии в Абхазии: альтернативы не было

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Круглый стол "Хотят ли русские войны?" посвящен 25-летию миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Альтернативы российским миротворческим силам в урегулировании грузино-абхазского конфликта не было, отметил в своем выступлении в ходе круглого стола "Хотят ли русские войны?" министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. 

"Напомню, что тогда из Тбилиси и некоторых европейских стран звучали мнения о возможной замене российских миротворцев на контингент НАТО, Украины и других. Но в Абхазии отдавали себе ясный отчет в том, что только российские миротворцы были способны эффективно и беспристрастно выполнят функции по обеспечению мира в Абхазии",- сказал Кове. 

Он отметил, что невозможно переоценить роль российских миротворцев в истории абхазского государства, которые поставили под угрозу свою жизнь ради обеспечения безопасности граждан Абхазии. 

Министр также подчеркнул, что миротворческая миссия важна в современном мире для обеспечения безопасности в региональных конфликтах, но мировой опыт говорит о том, что не каждая миротворческая операция дает ожидаемые результаты. 

Круглый стол на тему Хотят ли русские войны? посвящен 25-летию миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Хотят ли русские войны?": круглый стол о миротворческой миссии открыли в Сухуме

"Хочу сказать, что осуществленная миротворческая операция российскими военнослужащими в Абхазии доказала свою эффективность. Развернутая в июне 1994 года операция коллективных сил по поддержанию мира, позволила достичь двух важных задач - установить прочный режим прекращения огня и обеспечить необходимые условия для реализации, подписанных в том же году между Абхазией и Грузией договоренностей, заложивших правовой фундамент по урегулированию взаимоотношений",- сказал Кове. 

Помимо поддержания мира, российский контингент выполнял задачи по оказанию содействия в созданий условий для решения политических, гуманитарных и иных аспектов грузино-абхазской войны. 

Круглый стол "Хотят ли русские войны?" организован по инициативе ветеранов–миротворцев, руководства Абхазии и Института стран СНГ.

Теги:
миротворцы, Даур Кове


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