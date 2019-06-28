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Затулин о войне в Южной Осетии: Россия позволила Грузии допустить ошибку

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость от Грузии после грузино-югоосетинского конфликта. 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости республик.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Россия предоставила Грузии возможность допустить ошибки, которые привели к признанию суверенитета Абхазии и Южной Осетии, сказал зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, вспоминая события в Цхинвале в августе 2008 года. 

"Точно так же, как Рузвельт, который ничего не знал о нападение на Перл-Харбор, так считается, точно также на тот момент наш премьер-министр Владимир Путин был в стороне от событий, которые в этот момент назревали в Южной Осетии. Думаю, что это тот случай, когда мы понимали, что может произойти, но мы предоставили возможность враждебной стороне совершить свои ошибки»,- сказал Затулин.

Грузия совершила эти ошибки и последствием их стало признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии. 

Круглый стол "Хотят ли русские войны?" организован по инициативе ветеранов–миротворцев, руководства Республики Абхазия и Института стран СНГ. Среди приглашенных участников дискуссионной площадки президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, первый зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Кове о российской миротворческой миссии в Абхазии: альтернативы не было

Ночью 8 августа 2008 Грузия объявила о начале военной операции  в зоне грузино‑осетинского конфликта с целью "наведения  конституционного порядка в Южной Осетии". Через несколько часов Тбилиси уведомил миротворцев, размещенных в зоне конфликта, о начале войны в Южной Осетии.

Этой же ночью Абхазия направила  в Южную Осетию тысячу добровольцев и переместила войска к границе с Грузией.  На следующее утро парламент Северной Осетии призвал Россию помочь Южной Осетии.

Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта.



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