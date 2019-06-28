Тайны Великой стены: археологи изучат загадочный древний памятник Абхазии

Пресс-конференция, посвященная проекту исследования Великой Абхазской стены, прошла в пресс-центре Sputnik 28 июня. О том, какие секреты скрыты в башнях Стены и на какие вопросы ученым предстоит найти ответ, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Неизученная история

"Тайны Великой Абхазской стены" – так называется новый научный проект инициативной группы абхазских историков и археологов. Основная задача проекта – исследование исторической постройки, уточнение даты ее возникновения и изучение особенностей строения.

О происхождении стены есть несколько версий: персидская, византийская, мегрельская. Согласно мегрельской версии, стену построил князь Мегрелии Леван II Дадиани для защиты от нападений правителей Абхазии (1640-1650 годы). Этой версии придерживается известный абхазский археолог и кавказовед историк Юрий Воронов.

Византийская версия связывает появление Стены с правлением Юстиниана I в VI веке, защищавшего империю от вторжения племен со стороны Северного Кавказа. Персидская версия утверждает, что конструкцию построили персы в VI веке. Считается, что Стена – третья по протяженности в мире после Китайской и Горганской.

Идея проекта, по словам участника экспедиции и младшего сотрудника АбИГИ Дмитрия Авидзба, возникла еще в 2015 году. В 2017 году группа совершила поход по объектам историко-культурногонаследия в селе Келасур, Мерхеул и дошла до Цебельды.

"Тогда мы поняли, что, несмотря на то, что этому объекту посвящено немало научных статей, о нем практически ничего неизвестно. Если поискать информацию в интернете, то она будет очень общей – говорится о ее (стены -ред.) протяженности, о том, что она одна из крупнейших оборонительных линий на земле, но ничего более. Неизвестно, ни кто ее построил, ни когда. Это вопросы остаются актуальными уже несколько десятилетий", - рассказал он в пресс-центре Sputnik Абхазия.

По словам участника экспедиции, научного сотрудника Абхазского государственного музея Дмитрия Счастного, изучение стены пройдет в три этапа. В первую очередь ученые планируют исследовать уже зафиксированные участки постройки.

"Также мы попытаемся локализовать участок Стены от Ткуарчала до Ингура. Этот участок самый загадочный, так как о нем ничего неизвестно, кроме устных упоминаний отечественных исследователей", - объяснил он.

© Foto / предоставлено инициативной группой проекта "Тайны великой абхазской стены" Исследовательская группа за работой

На втором этапе ученые намерены провести археологические раскопки на наиболее интересных участках. После обработки полученных данных материалы будут опубликованы в научных изданиях и представлены на конференциях.

Счастный отметил, что изучение Стены проходит на основании данных карты, составленной археологом Юрием Вороновым.

"Это единственный материал, на который мы можем ориентироваться. Сейчас мы находимся на первом этапе. Мы уже прошли Кяласурский отрезок и завершаем исследования в районе реки Мачарка. В планах перемахнуть за реку Кодор и пройти через ряд сел в сторону Ткуарчала. По ходу изучения, мы фиксируем каждую башню и ее направление при помощи GPS-приемника", - добавил Счастный.

Первые результаты

Научные исследования уже дали первые плоды. В ходе декабрьских экспедиций 2018 года на участке Келасурского и Багбаранского гарнизонов были найдены останки подростка 10-15 лет, пряслице из известняка, фрагмент средневекового керамического сосуда и пифосов.

Однако, по словам Счастного, группа не ставит перед собой цель сделать сенсационные научные открытия. Основная задача – уточнить дату строительства оборонительного сооружения.

"Одни считают, что это поздняя античность или раннее средневековье, Юрий Воронов придерживался версии XVII века. В ходе экспедиций, проведенных в 2017 году, были найдены материалы, относящиеся к X-XIV веку. Версий много и единственная возможность уточнить датировку - это продолжать исследования"- добавил он.

К 28 июня исследователи уже успели зафиксировать 44 башни от Кяласурского участка до участка за рекой Малая Мачарка и отметили некоторые несоответствия по карте, составленной Юрием Вороновым.

"Мы нашли некоторые несоответствия по карте Юрия Воронова, которые могли появиться из-за того, что определенные участки стены были заросшие, в какие-то места просто не удавалось добираться. Также на участке перед селом Александровское у Воронова отмечены пять башен, которые на сегодняшний день не существуют. Они, скорее всего, были уничтожены в советское время, в ходе создания кукурузных полей или в других целях", - рассказал Счастный.

По мнению Счастного, исследованные участки Стены могут быть использованы не только в археологических целях, но и как новый вид исторического туризма в Абхазии.

"Для нас море и горы – это обычное явление. Для туристов, которые приезжают к нам, достаточно просто созерцать это. Мировая туристическая практика крутится вокруг обычных пеших прогулок по природным местам. Но эта природа должна быть благоустроена. Туристы уже ходят по этим объектам, просто об этом никому неизвестно. Какие-то туристы даже знают больше нас", - отметил он.

Помимо туристов Великой стеной интересуются и черные археологи. Их основная цель – поиск драгоценных металлов в исторических объектах.

© Foto / предоставлено инициативной группой проекта "Тайны великой абхазской стены" Исследовательская группа за работой

"Одна из больших потерь для нашей страны – это крещальня, находившаяся в Цебельдинской крепости, которую просто взорвали. Последние годы поток черных археологов в Абхазии увеличивается. Однако со стороны правоохранительных органов и сотрудников Министерства культуры и охраны историко- культурного наследия есть попытки пресекать это, были даже случаи ловли с поличным, создается правовая база", - отметил Авидзба.

Исследование Великой Абхазской Стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта.