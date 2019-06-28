Война в Абхазии могла обернуться геноцидом, считает российский ученый

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Ценой победы Грузии над Абхазией мог стать геноцид абхазского народа, такое мнение выразил на круглом столе "Хотят ли русские войны?" в Сухуме доктор военных наук Константин Сивков.

"В этих условиях, конечно, Россия не могла оставаться в стороне и, надо заметить, что в условиях отсутствия жесткой линии в те годы, именно вооруженные силы России сыграли ключевую роль в том, что миротворческая миссия состоялась",- сказал Сивков.

То что Абхазия устояла в этой войне, говорит о том, что народ ее сплоченный и обладает высоким моральным духом, способностью вести боевые действия, добавил он. Сивков заметил, что ярким примером тому служит тот факт, что почти вся военная техника абхазской армии была отнята у грузинского противника.

В августе 2008 года, когда абхазская армия освободила верхнюю часть Кодорского ущелья от грузинских войск, Сивков находился в республике и занимал пост советника президента Абхазии по геополитике. Он назвал эту военную операцию блистательной.

"Оборонительные сооружения в Кодорском ущелье были подготовлены грузинской стороной на очень высоком уровне. Видимо, им в этом помогли западные советники. Учитывая особенности географического района, при традиционной схеме войны, без учета характера противника, эта операция стоила бы громадных жертв. Но получилось так, что она обошлась практически с нулевыми потерями. Не считая гибели одного бойца по случайности", - рассказал доктор военных наук.

Он добавил, что грамотно организованная информационно-психологическая атака на противника привела к тому, что грузинские военные, переодевшись в гражданскую одежду, разбежались.

Операция в Кодрском ущелье – совместная операция абхазских и российских военных в ходе пятидневной войны 2008 года.

К началу августа 2008 года верхняя часть Кодорского ущелья оставалась единственной территорией Абхазии, которую контролировали власти Грузии. В ходе операции вся территория Абхазии была полностью очищена от грузинских войск и перешла под абхазский контроль.

В Кодорском ущелье был захвачен большой арсенал брошенного оружия. В том числе 2 штурмовика Су-25, два вертолета Ми-24В, 10 танков Т-72Б, до сорока единиц другой бронетехники включая БМП и БТР, а также ЗРК «Бук» и свыше пяти тысяч единиц автоматического стрелкового оружия.