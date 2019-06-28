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Павильон Абхазии на ВДНХ планируют открыть в 2020 году

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Ремонтные работы по восстановлению павильона Абхазии на ВДНХ начались в 2017 году.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Реставрацию павильона Абхазии на ВДНХ планируют завершить к зиме 2020 года, сообщил Sputnik глава Торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц.

По его словам, ремонтные работы на павильоне затянулись в связи с проблемами подрядной строительной организации.

"Это отразилось и на качестве работ и на сроках выполнения. Мы не стали заложниками ситуации, провели ряд совещаний, где обозначили, что нас совершенно не устраивает затяжка по времени. В результате этого мы попали в число приоритетных павильонов из трех, работа на которых будут возобновлена в течение месяца. Оставшиеся работы выполнит иная организация, которая обладает всем перечнем лицензий для работы с памятниками архитектуры", - объяснил торгпред.

Барциц отметил, что Международный культурно-деловой Центр Абхазии в России предъявляет высокие требования и тщательно следит за качеством выполняемых работ.

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"Достаточно сказать, что фото и видео фиксация, отметки о качестве работы и качестве материалов проходят в ежедневном режиме. В связи с тем, что павильон Абхазии является памятником архитектуры, эти работы обременены рядом существующих в российском законодательстве положений, это где-то усложняет работу, предъявляет высокие требования к проектной документации. Разумеется, работа не простая. Она требует постоянных усилий и контроля", - объяснил он.

Работы по восстановлению абхазского павильона на ВДНХ начались в 2017 году и проводятся за счет финансовых средств правительства Москвы. В 2018 году были завершены наружные работы, восстановлен исторический облик фасадов павильона.

Павильон Абхазии располагается рядом с фонтаном "Дружба народов" и является культурно-архитектурным памятником.

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