Хотят ли русские войны выяснили на круглом столе в Сухуме

Миротворческие силы Содружества Независимых Государств были введены в Абхазии 21 июня 1994 года и действовали на территории республики до 1 сентября 2008 года.

О том, как возвращали мир в Абхазию после войны, сколько людей за это сложило головы, как себя проявила абхазская армия в августе 2008 года, почему ООН "свернула" свою миссию в республике, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Мир в Абхазии

В круглом столе "Хотят ли русские войны?" приняли участие около тридцати человек, которые не понаслышке знакомы с миротворческой миссией не только в Абхазии, но и во многих других регионах мира, где в разное время разгорались вооруженные конфликты.

Открывая круглый стол, первый зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что более сорока тысяч российских офицеров и солдат участвовали в обеспечении мира в бывшей зоне грузино-абхазского конфликта. Он также подчеркнул, что та миротворческая миссия все еще в памяти абхазского народа.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подтвердил слова российского политика и поблагодарил миротворцев, российский военный контингент, который по-прежнему осуществляет функцию гаранта безопасности в Абхазии.

С 1994 года по 2008 год миротворческую миссию в Абхазии выполняли более сорока тысяч человек. Не всем удалось живым вернуться домой. Выполняя свой долг, погибло 117 российских солдат и офицеров. Двоим из них присвоено звание "Героя России" посмертно. На встрече в Сухуме вспомнили нескольких командиров миротворческих сил – это Василий Якушев, который первым заступил на этот пост и Константин Затулин поделился воспоминаниями о том, как он встречал первый миротворческий контингент на границе Абхазии и Грузии, где был единственным гражданским лицом, присутствовавшим на этом событие.

Старший преподаватель военной академии Генштаба России, генерал-майор Александр Роговой провел анализ конфликтов, в урегулирование которых участвовали российские миротворцы. Все эти операции, в том числе та, что была проведена в Абхазии, назывались "операциями по поддержанию мира". Он отметил, когда руководство России и Грузии обратились к западным странам ввести миротворцев в зону конфликта, прекратить кровопролитие, в ООН ответили, что на это у них нет денег. Предложили лишь делегировать туда наблюдателей.

"Мало кто знает, Абхазия подписывала этот договор, как государство в составе СССР, отдельно от Грузии. Более того, когда началась война в Чечне в 1994 году, в Грузии пригрозили тем, что будет помогать Чечне, если Россия будет помогать Абхазии", - рассказал Роговой.

В первостепенные задачи миротворческих сил, помимо основной функции, входили блокирование район конфликта, наблюдение за разоружением войск, охрана важных объектов коммуникаций и сопровождение гуманитарных грузов.

Некоторые дипломаты высказывали мнение о том, что миротворческая операция должна быть прекращена, если одна из сторон изъявит такое желание, рассказал Затулин. На это он отвечал, что это ошибочная точка зрения и без согласия обеих сторон конфликта завершать миссию нельзя, иначе это потворство агрессору.

"Я помню, как вначале 2000 годов, обретая полное понимание всех процессов, мы допускали ошибки. История с Аджарией – это крупная ошибка нашей внешнеполитической линии. Прекрасно помню, как я осложнил отношения с нашими министрами обороны и иностранных дел, сделав запрос в Генпрокуратуру по нарушению законодательства России в связи с выводом военных баз из Вазиани, Батуми и попытке вывода их из Гудауты", - сказал Затулин.

По его словам, такие действия требуют письменного соглашения, которое должно быть ратифицировано Парламентом России, чего сделано не было. По мнению Затулина, причиной тех решений стал обман действующего на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили, который убеждал российское руководство в том, что он на их стороне, но вынужден выполнять обещания перед избирателями.

Две стороны одной миссии

Доктор военных наук Константин Сивков подчеркнул, что именно вооруженные силы России стали движущей силой, которая потянула за собой процесс воплощения миротворческой миссии.

Ученый подробно остановился на событиях августа 2008 года, когда абхазская армия освободила верхнюю часть Кодорского ущелья от грузинских войск. Сивков тогда занимал пост советника президента Абхазии по геополитике и находился в республике. Ту операцию, где ярко проявили свои военные навыки абхазские бойцы, он назвал успешной и блистательной.

"Абхазская армия в этой операции проявила себя с исключительно позитивной стороны. Хочу отметить, что одна из причин грузинской трагедии в том, что ее интеллигенция примерила на себе идею Гитлера о собственной национальной исключительности. Абхазская интеллигенция при этом проявила себя с противоположной стороны. Именно эти качества позволили абхазскому народу выстоять в этой войне", - считает ученый.

30 сентября 1993 года грузинские войска были выбиты из Абхазии, но об окончательном мире в регионе было рано говорить. Вице-президент Абхазии в период с 1995 по 2005 годы Валерий Аршба с сожалением вспомнил, что в 1994 году президент России Борис Ельцин и руководители стран СНГ, кроме главы Белоруссии объявили, уставшей от войны республике экономическую блокаду.

"Людям было очень тяжело. Чтоб народ не озлобился на Россию, первый президент Абхазии Владислав Ардзинба говорил: "Сегодня нас бьют, но завтра в Россию придет другое руководство, патриоты, и нам будет легче". Так и случилось. Мы все это выдержали", - сказал Аршба.

После введения миротворческих сил в Абхазию, отметил Аршба, он тесно взаимодействовал с командованием, а их штаб стал для него вторым домом. Завязались дружеские отношения с российскими офицерами, но это, отметил Аршба, не мешало миротворцам выполнять свой долг.

Экс министр иностранных дел, экс премьер-министр Абхазии Сергей Шамба рассказал о том, как и почему миссия ООН завершила свою деятельность в республике.

"Каждые полгода Генассамблея заслушивала доклад о ситуации в Абхазии через запятую в Грузии. После призвания в 2008 году, в документе о продлении миссии ООН была такая же формулировка. Я тогда сказал, что такой вариант документа не приемлем, так как Абхазия не в составе Грузии и страна, которая нас признала, член Совбеза ООН Россия не может проголосовать за такой документ. Переговоры шли всю ночь и в итоге они поняли, что документ не проходной. Американцы тоже осознали, что каждый раз будут сталкиваться в ООН с Россией. Поэтому они решили прекратить эту миссию", - поделился Шамба.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал, что к концу 2019 года выйдет книга, посвященная 25-летию миротворческой операции в Абхазии. Возможно в нее войдут истории и факты о таких же миссиях в других странах мира.

Круглый стол на тему "Хотят ли русские войны?" завершился на час раньше запланированного времени. Такое решение принял Затулин для того, чтобы у гостей Абхазии, которым не так часто удается посетить республику, была возможность поплавать в море, познакомиться с местными достопримечательности и выпить по чашке кофе на сухумской Брехаловке.