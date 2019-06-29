Бой Батала Чежия за звание чемпиона мира покажут на набережной Сухума

Бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) пройдет в Англии 29 июня, начало боя в 21:00.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный комитет по физической культуре и спорту Абхазии организовал показ боя Батала Чежия за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) на Сухумской набережной.

"Сегодня знаменательный день. Наш спортсмен, профессиональный боксер Батал Чежия, будет бороться за звание чемпиона мира среди молодежи. По инициативе группы молодых людей во главе с Иналом Адлейба, мы решили организовать трансляцию матча на большом экране на Брехаловке, - сказал председатель Госкомспорта Абхазии Баграт Хутаба.

Трансляции значимых спортивных мероприятий на набережной столицы будут проводиться и в будущем, добавил он. В организации трансляции оказала помощь Абхазская государственная филармония, которая предоставила всю необходимую аппаратуру.

"Мы это делаем для пропаганды физической культуры и спорта. Через спорт наше подрастающее поколение должны иметь возможность быть максимально вовлеченными в спорт", - сказал Хутаба.

Для Абхазии развитие тех или иных видов спорта имеет огромное значение, подчеркнул председатель Госкомспорта страны.

За чемпиона мира среди молодежи Батал Чежия проведет бой с соперником из Словакии Владимиром Белужским.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Фан-зона на набережной

Батал Чежия уже провел девять боев на профессиональном ринге. Во всех боях он одержал победу.