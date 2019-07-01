Особые привилегии: экзамен по абхазскому будут сдавать не все кандидаты в президенты

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Кандидаты в президенты Абхазии, сдавшие лингвистический экзамен по абхазскому языку в 2014 году и участвующие в президентских выборах 2019 года, не будут повторно сдавать экзамен, сообщил Sputnik член лингвистической комиссии ЦИК Абхазии Алексей Касландзия.

По его словам, подобное решение лингвистической комиссии связано с тем, что условия проведения и сама процедура экзамена по абхазскому языку для кандидатов в президенты не изменились с выборов 2014 года.

"Сейчас мы поработали над теми требованиями, что были четыре года назад, и сочли возможным оставить их в таком виде, в каком они и были. В таком случае, на наш взгляд, кандидату Аслану Бжания нет смысла повторно сдавать экзамен. Если в условиях экзамена нет никаких изменений, то зачем заставлять человека сдавать его во второй раз. Все кандидаты, которые сдавали экзамен в 2014 году, также не будут сдавать его в этом году. Правила равны для всех", - объяснил он.

Изменения не касаются кандидатов в президенты, участвовавших в предвыборной гонке в 2009 году, уточнил Касландзия.

"Так как с тех пор форма и требования к экзамену поменялись. К примеру, в 2009 году кандидат должен был прочитать незнакомый текст, рассказать его, а затем изложить на бумаге. С 2014 года текст, который необходимо изложить письменно, другой. Его дважды зачитывает член лингвистической комиссии. Мы немного повысили требования к кандидатам и, думаю, что их необходимо будет повышать и дальше. Если сейчас мы делаем послабления в вопросах, к примеру, времен глаголов, орфографии, то в будущем этого не будет", - добавил он.

По словам Касландзия, члены лингвистической комиссии также обсуждают вопрос о сдаче экзамена по абхазскому языку кандидатами на пост вице-президента Абхазии.

"К примеру, если по определенным обстоятельствам, будущий президент не сможет оказаться на месте, то людей, должен будет принимать вице-президент. Если он не знает абхазского, то как будет общаться с абхазоговорящими гражданами? Поэтому мы считаем, что в дальнейшем есть необходимость сдачи экзамена и вице-президентами", – объяснил он.

Лингвистическая комиссия, образованная ЦИК Республики Абхазия, проводит тестирование кандидата в президенты на предмет определения свободного владения государственным абхазским языком. Согласно требованиям комиссии, кандидаты в президенты Абхазии должны свободно читать, писать и изъясняться на абхазском языке. Экзамен проводится в устной и письменной форме по билетной системе и состоит из пересказа предложенного текста или свободной темы и письменного изложения незнакомого текста.

В состав лингвистической комиссии входят известные языковеды Шота Арстаа, Алексей Касландзия, Лили Хагба, Диана Джинджолия и Батал Хагуш.

Результат тестирования на знание абхазского языка – обязательный документ кандидатов в президенты Абхазии для представления в ЦИК. Его отсутствие или отрицательное заключение лингвистической комиссии может стать поводом для отказа кандидату в регистрации. Выборы нового президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года.