Судьба суда: почему абхазские судьи остановили разбирательства

О том, почему второй день суды в Абхазии перешли на "усеченный" режим, а реформа судебной власти застопорилась и какой компромисс возможен, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Суды Абхазии в течение месяца не будут проводить судебные разбирательства, об этом во вторник сообщил официальный сайт Верховного суда республики. Хотя день "Х" наступил еще 1 июля.

"Суды Республики Абхазия в настоящее время продолжают осуществлять все предусмотренные законом процессуальные действия, за исключением проведения судебных разбирательств. В соответствии с процессуальным законодательством, суды вправе откладывать рассмотрение дел до одного месяца, в течение которого может быть рассмотрен законопроект, внесенный Верховным судом на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия", – говорится в сообщении.

Суд не идет

Уже второй день в Абхазии суды не рассматривают уголовные и гражданские иски. Причина в том, что с 1 июля 2019 года должны были вступить в силу поправки в закон "О судебной власти", которые предполагают введение электронного формирования состава суда и видео- и аудиозаписи судебных заседаний. Ранее Парламент уже переносил на полгода дату начала действия поправки, но на последней сессии, не набрав кворума, отложил решение вопроса об очередном переносе.

Камнем преткновения стало финансирование. На проект Верховный суд запросил 30 миллионов рублей, но Минфин посчитал нецелесообразным тратить столько денег и предложил подыскать варианты подешевле.

В Минфине исходили из цен на оборудование в интернете, "однако взятое ими за основу оборудование не соответствует по характеристикам оборудованию на поставку которого заключен контракт", заявили в Верховном суде. Кроме того, уточняется, что в контракт на 30 миллионов также входит установка оборудования и обучение работе с ним сотрудников судов.

Поле для компромисса

Депутат Парламента Абхазии Левон Галустян в беседе с корреспондентом Sputnik сказал, что профильный комитет не видит причин для нового переноса даты вступления в действие изменений в закон "О судебной власти".

"За неделю до прошлой сессии Верховный суд вновь обратился с предложением смещения сроков внедрения этой автоматизированной системы. Парламент обсуждал вопрос в рамках правового комитета. Честно говоря, коллеги-депутаты, входящие в комитет, приняли единогласное решение не рекомендовать депутатам Парламента на последней сессии положительно рассматривать этот вопрос. И тем не менее вопрос появился на повестке дня последнего нашего заседания. Но там разгорелась жаркая полемика, потому что Верховный суд с подобной инициативой выходит не впервые", – подчеркнул Галустян.

"Да, некоторые суды до сих пор ютятся в неотремонтированных зданиях, в аварийных помещениях. И председатель Верховного суда на последнем заседании Парламента говорила об этом. Но депутаты считают, что мы уже неоднократно отодвигали сроки в течение двух-трех лет, и когда зимой принималось соответствующее решение, было обращено внимание на то, что 30 июня 2019 года – последний день", - сказал депутат.

Верховный суд уже приобрел программу по электронному формированию состава суда, заключил контракт с поставщиком по приобретению оборудования для фото- и видеофиксации процессов, но, как отметил депутат, в Парламенте видят решение либо в доработке контракта, который уже был заключен, либо в поиске более дешевого поставщика.

"Я думаю, что нерешаемых проблем не существует. Парламент вернется к рассмотрению этого вопроса в ближайшее время. И во взаимодействии с представителями судейского сообщества будут приняты оптимальные решения, чтобы возобновить работу судов и решить давно назревший вопрос, который периодически откладывался", – заявил Левон Галустян.