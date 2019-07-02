Восстановлен тамышский памятник погибшим в войне в Абхазии

2 июля 1993 года началась высадка морского абхазского десанта численностью в 300 человек в селе Тамыш.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Тамыш отреставрировали в честь 26-летия высадки десанта, рассказал в интервью Sputnik глава администрации села Вадим Зантария.

"Перед очередной годовщиной высадки десанта я обратился к президенту, он выделил 500 тысяч рублей на реставрацию. Рабочие взялись за восстановление памятника и смогли это сделать за 15 дней", - добавил он.

Глава администрации рассказал, что был построен забор, отреставрирована стела, заменен кафель и электрооборудование, а также куплены и установлены фонари.

"Памятник был открыт 11 лет назад, поэтому лестницы уже были поломаны, сама стела требовала восстановления, она сделана из латуни, этот материал окисляется, она уже чернела. Сейчас ее привели в первоначальное состояние", - подчеркнул Вадим Зантария.

Июльское наступление имело судьбоносное значение для хода Отечественной войны народа Абхазии. Морской десант из Гудауты и военные Восточного фронта заблокировали переброску грузинских воинских частей в Сухум. После ряда неудачных операций абхазские войска снова попытались освободить оккупированные грузинами территории.

После высадки отвлекающего десанта в Тамыше абхазскими войсками был нанесен основной удар по северо-западной группировке противника. Июльская наступательная операция развивалась на всех фронтах.